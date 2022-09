Los epidemiólogos alertan de que el Covid ha sido un aviso y seguimos sin prepararnos

El Covid-19 ha sido la mayor pandemia de este siglo y la cuarta de los últimos cuatro, pero ha supuesto sólo un ensayo de las que están por venir y que serán aún más dañinas: pese a que estábamos -y estamos- avisados, seguimos sin estar preparados para responder.

Es el contundente mensaje que la epidemiología ha dejado este viernes en la última jornada de su reunión científica anual que durante tres días ha congregado a más de 800 expertos del sector para analizar los Retos del siglo XXI: Medio Ambiente, Cambio Climático y Desigualdades Sociales.

Antoni Plasència, del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal); María José Sierra Moros, del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes); Artur Rocha, del Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC) de Portugal; y Salvador Peiró, de la Fundación para el fomento de la investigación sanitaria y biomédica de la Comunidad Valenciana (Fisabio) han sido los encargados de analizar el escenario pospandemia.

Y la conclusión ha sido unánime: a pesar de los dos últimos dos años y medio, la salud pública sigue estando infrafinanciada e infradotada, la normativa está obsoleta, la recogida de datos sigue siendo lenta, la descoordinación de todos los agentes implicados es todavía un lastre y la comunicación es muy mejorable.

La crisis del Covid ha dejado clara la necesidad de fortalecer el sistema de salud pero, ¿es una ley de pandemias o epidemias la herramienta que hace falta?

"Hay emergencias que no son pandemias", ha respondido la número dos del Ccaes en su intervención. "Podemos hacer toda la normativa que queremos que no va a ser útil si no fortalecemos el Sistema Nacional de Salud: el papel y las leyes lo aguantan todo, tenemos ejemplos importantes de leyes sin desarrollar, pero lo importante es pensar cómo vamos a reforzar el sistema", ha añadido.

Para la doctora Sierra, "es muy fácil decir que necesitamos una ley de pandemias pero, ¿para qué realmente?"; en su opinión, hay debates que hay que afrontar antes de eso, como es el aumento de los recursos -humanos y económicos- o de la coordinación entre administraciones.

"Es increíble que, dos años y medio después, no tengamos sistemas de compartir datos ágiles, como ha vuelto a demostrar el virus del mono. Mejores datos -ha insistido- significan mejores medidas de control".

En su repaso a los aciertos y errores de los dos últimos años y medio de los que hay que aprender para la era de la pospandemia de Covid, los expertos han sido especialmente críticos con dos: las injerencias políticas y la infodemia.

"Nos toca desencajar la injerencia de la política con minúsculas", ha sentenciado Peiró; sólo eso evitaría la confusión y "broncas partisanas en aspectos en los que no debería haberlas, porque cuando un partido dice una cosa, el otro dice otra, pero por debajo los técnicos que les asisten no tienen ninguna diferencia".

Paralelamente, teme que "organismos excesivamente administrativos no sean capaces de encajar bien una organización que debe ser sólida pero también líquida. A las administraciones les cuesta ser flexibles", ha dicho en referencia a la futura Agencia de Salud Pública que gestionará las futuras emergencias sanitarias.

A lo que se ha sumado, ha agregado Barros, el problema de la infodemia, a evitar a toda costa en el futuro en favor de la comunicación científica y de riesgo "en todas las direcciones" para así aumentar el compromiso y la adherencia de la ciudadanía a determinadas medidas.

"Creo que hace falta mejorar la comunicación: si los ciudadanos no entienden el riesgo, es difícil que faciliten la respuesta. Hay que pensar en las nuevas estrategias y enfoques", ha coincidido Sierra.

En el lado contrario, si de algo ha servido el coronavirus a los epidemiólogos es para ganar visibilidad y algo más de fondos -aunque no sean suficientes-; de positivo deja también la gran capacidad que han demostrado los sistemas de salud para generar, producir y poner vacunas -aunque con su parte mala, y es la gran desigualdad entre países para hacerlo-.

Aún así, ¿ha servido todo lo que ha ocurrido para armarse mejor ante las amenazas próximas para la salud?

La respuesta la ha dado Plasència recordando los avisos que se vienen dando desde hace más de dos décadas: "La pandemia de Covid-19 ha sido sólo un ensayo: las próximas epidemias y pandemias surgirán con mayor frecuencia, desde cualquier lugar del planeta, se propagarán más rápido, causarán más daños a la economía y matarán a más personas que el Covid-19".

Y aún así, "con respuestas fragmentadas y lentas, seguimos sin estar preparados y a riesgo de repetir situaciones tan o más graves...".