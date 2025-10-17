España suma 30 víctimas mortales por violencia machista en 2025 tras el asesinato de Verónica en Badajoz

Verónica, de 46 años, fue asesinada por su pareja en la localidad La Codosera (Badajoz), con pocos más de 2.000 habitantes el pasado martes, convirtiéndose en la víctima mortal número 30 de violencia machista en España en lo que va de 2025 y la 1.325 desde que se empezó a contabilizar en 2003. El autor tenía intención de atropellar con el coche al hermano de Verónica tras una discusión que acabó finalmente con la vida de ella.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado que se trata de un crimen de machista. No existían denuncias previas contra el presunto agresor, un hombre español de 43 años, que permanece en prisión provisional comunicada y sin fianza por homicidio doloso.

Verónica es la tercera víctima mortal de violencia de género en Extremadura este año y la número 15 desde 2003. No tenía hijos menores de edad. Según las autoridades, el pasado martes por la noche murió atropellada por el coche que conducía su pareja, quien fue detenido de inmediato.

De las treinta víctimas mortales de 2025, seis habían denunciado previamente a sus agresores. Si bien los asesinatos machistas no responden a clases sociales, ni a nivel adquisitivo ni lugar de origen porque el móvil de todos crímenes es matar a una mujer, la distribución por nacionalidad confirma que 18 eran españolas y 12 extranjeras, coincidiendo con el perfil de los asesinos: más españoles que extranjeros.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado en X que “una sociedad justa y avanzada es incompatible con tanto dolor” y ha reiterado que no se dará ni un paso atrás hasta que todas las mujeres puedan vivir libres y sin miedo.

Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha calificado como “insoportable este goteo incesante de mujeres asesinadas por el solo hecho de ser mujeres” y ha instado a la sociedad a “arrinconar a estos machistas violentos, que no tienen cabida en una democracia”.

El 016 ofrece atención a víctimas de violencia machista las 24 horas del día en 53 idiomas, junto con el correo 016-online@igualdad.gob.es y asistencia vía WhatsApp al 600000016. Los menores pueden contactar con la Fundación ANAR en el 900 20 20 10. En caso de emergencia, se puede llamar al 112, a la Policía Nacional (091), a la Guardia Civil (062) o enviar una alerta con geolocalización a través de la aplicación ALERTCOPS.