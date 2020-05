Un estudio de la OCU no detecta coronavirus en los envases de los alimentos

Parece que la sensibilización sobre la higiene se cumple en los supermercados. Es muy probable que esas medidas de higiene promovidas por los propios supermercados, como la limpieza periódica de las superficies y el uso de guantes y mascarillas hayan ayudado a que el estudio de la OCU buscando el coronavirus en los envases de alimentos hayan dado negativo.

Tras comprar 66 productos en varios supermercados de diferentes ciudades y llevarlos al laboratorio para verificar si hay coronavirus en su superficie, los test PCR dan todos negativo. ¿Respiramos tranquilos?

Lo cierto es que no se debe bajar la guardia y mantener las mismas medidas de precaución que hasta ahora con el fin de garantizar que la superficie de los alimentos se mantenga libre de virus:

Salir a hacer la compra solo cuando sea necesario, preferiblemente solo.

Una vez en el supermercado, ponerse guantes y mascarilla. Y respetar las distancias de seguridad con el personal y el resto de los compradores.

Evitar tocarse la nariz, la boca, o frotarse los ojos.

Pagar con tarjeta.

Al salir del supermercado, quitarse los guantes y dejarlos en los contenedores que haya al efecto.

Una vez en casa, eliminar el embalaje exterior de los productos, apuntando la fecha de consumo o el lote. Y lavarse las manos con agua y jabón.

Si hay personas de riesgo en el hogar, limpiar también los envases de cristal, plástico o latas con agua y jabón.

El virus no se contagia por ingestión

Si angustia pensar que los alimentos que comemos podrían estar contaminados, es importante recordar que la Autoridad Europea en Seguridad Alimentaria (EFSA) ha descartado que los alimentos sean vehículo de trasmisión de este tipo de virus. En realidad, se trata de un riesgo emergente de muy reciente aparición y todavía no hay estudios, pero hasta la fecha no se conoce ningún contagio por esta vía, ya que la vía de entrada del virus es por aspiración y no por ingestión. Las condiciones digestivas normales, como la acidez del estómago o las sales biliares, serían en principio suficientes para inactivar el virus.

El coronavirus no puede crecer en los alimentos, necesita un huésped para crecer (persona o animal) y las técnicas habituales de cocinado inactivan al virus. En casa, tenemos que mantener las habituales medidas higiénicas a la hora de manipular alimentos:

No utilizar la misma tabla y los mismos cuchillos al manipular alimentos crudos y cocinados para evitar contaminaciones cruzadas.

Lavarse las manos después de tocar alimentos crudos.

Cocinar bien los alimentos. Si el virus ha llegado, habrá sido solo a la superficie y con 60 o 70 ºC muere. Por ejemplo, el interior de un filete no va a estar contaminado por coronavirus, con el cocinado normal de la superficie no hay mayor problema.

Las frutas y verduras que se vayan a consumir crudas, es mejor lavarlas bien con agua y jabón o agua fría con unas gotas de lejía.

Al llegar a casa, llegan las dudas sobre si hay que desinfectar o no cada producto antes de colocarlo en el armario o la nevera. Un estudio del que se hace eco la AECOSAN (Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición) muestra la persistencia del virus durante 24 horas en cartón y varios días en superficies duras como el plástico o el acero, siempre teniendo en cuenta que estos estudios se realizan en condiciones controladas de humedad y temperatura.

La propia AECOSAN recomienda eliminar los envases exteriores de cartón, y cuando no sea posible, limpiarlos con agua y jabón, intentando evitar la lejía o el alcohol, ya que muchos envases son porosos.

Miedo al coronavirus en los supermercados

A lo largo del día, pasan cientos de personas por los lineales de un supermercado. Nadie puede asegurar que las gotitas con el virus de alguien contagiado, incluso siendo asintomático, no reposen sobre la superficie del alimento que metemos en el carro. Por ello es recomendable usar guantes durante la compra, no toquetear los envases y mantener unas adecuadas normas de higiene, entre ellas lavarse las manos antes de ir a comprar y evitar tocarse la cara. Por supuesto, ante la duda de haber contraído la enfermedad, hay que abstenerse de visitar ningún tipo de establecimiento.