Un estudio afirma que las actitudes sexistas de los profesores condicionan la educación Secundaria

Un estudio del grupo Género y TIC del Internet Interdisciplinary Institute de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha constatado "de manera empírica" en qué medida parte del profesorado de Secundaria sigue teniendo actitudes sexistas respecto a los logros académicos diferenciales entre hombres y mujeres y la elección de estudios.

"De las alumnas se espera más esfuerzo, mejor rendimiento académico y un comportamiento más positivo. En cambio, con los alumnos se es más permisivo y se espera menos, lo cual desanima a muchos a ser buenos académicamente", ha señalado la investigadora líder del grupo, Milagros Sáinz, en un comunicado de la UOC este lunes.

El estudio Secondary School Teachers' Views of Gender Differences in School Achievement and Study Choices in SpaiN, publicado en la revista Sage Open, indica que muchas de estas actitudes son inconscientes, basadas en prejuicios, pero que condicionan, en gran manera, la trayectoria profesional del alumnado.

Milagros Sáinz ha dicho que los docentes explicaban las buenas notas de algunos chicos por su "gran capacidad intelectual" y no hacían referencia al esfuerzo, mientras que para explicar las buenas notas o el mejor rendimiento de las chicas, se referían al esfuerzo porque son más trabajadoras y están mejor adaptadas al sistema educativo.

Según el estudio, algunos profesores --entre la muestra de 36-- opinan que el hecho de que las mujeres maduren antes favorece al rendimiento porque "las hace ser más responsables y estar más atentas en clase".

La investigadora ha concluido que, en general, se tiende a esperar menos de los chicos que de las chicas, y sobre los comportamientos disruptivos en el aula, los profesores suelen ser más permisivos con los chicos, justificando que "son más despistados o inmaduros", que con las chicas, que a su vez son doblemente sancionadas.

Brecha de género

El profesorado consultado considera que con su docencia no influye en la brecha de género en la elección de los estudios, y lo atribuyen a otros factores como el papel de las familias o los medios de comunicación.

Además, pese a ser conscientes del problema, pocos mencionaban el impulso de acciones para hacer frente a esta realidad y, en la misma línea, la investigadora apunta que "las medidas para abordar las diferencias de género en rendimiento y logros escolares no han de pasar por segregar por sexos".

En España en 2019, el 21,4% de chicos y el 13% de chicas abandonaron los estudios, tendencia que se ha mantenido durante la última década, y los autores de la investigación han sostenido que en muchos países occidentales de los chicos quedan detrás de las chicas en distintos indicadores académicos, según distintos estudios.

También se mantiene la elección de caminos académicos "congruentes con los roles de género": el 27,41% de las alumnas cursa estudios tecnológicos y el 35,05% de los alumnos chicos opta por estudios relacionados con las humanidades, aunque el número de chicas inscritas en enseñanzas vinculadas a la salud y las ciencias ha aumentado un 74,29% y un 58,75% respectivamente en los últimos años.