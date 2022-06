Cómo evitar que te la cuelen en las rebajas online

En las últimas décadas desde que comenzara el auge de las compras en Internet, comprar lo que necesitamos o queremos por vía online se ha convertido en uno de nuestros hábitos de consumo favoritos, por la comodidad y los precios competitivos que nos ofrecen las distintas plataformas. Es por ello que en los últimos datos recogidos, en este caso del año pasado, 2021, el 20,8% de las compras en uno de los sectores con mayor afluencia de clientes como es el de la moda se han realizado de manera online.

Sin embargo, además de las facilidades que nos puede aportar comprar online, también nos exponemos a ciertos riesgos si realizamos estas compras sin analizar en detalle la fiabilidad de cada una de las plataformas a nuestra disposición, ya que podremos pagar precios excesivos.

Por ello, Javier Padilla, experto en comercio electrónico, compartió con laSexta un listado de claves para poder aprovechar las rebajas online de verano de manera segura para nuestro bolsillo:

Anota todos los productos que necesites antes de comenzar con tus compras

Con esta planificación, evitaremos compras compulsivas de aquellos productos que pueden parecer de primeras una oferta irresistible. A su vez, es recomendable anotar el precio de cada uno de estos al menos dos semanas antes del periodo de rebajas para asegurarnos de que efectivamente podamos comprobar que se ha producido una rebaja que haga que merezca la pena comprarlo en una determinada plataforma.

Recuerda que el periodo de rebajas ya no supone precios necesariamente más bajos

Es importante tener en cuenta que el funcionamiento del mercado online funciona de manera prácticamente impredecible, con un efecto que el propio Padilla ha definido como "rebaja continua". Por ello, algunos productos pueden ser complicados de rebajar en épocas como el verano.

Ten cuidado con ciertas técnicas de persuasión

Recuerda que muchas plataformas se asegurarán de recordarte que quedan pocas unidades de cierto producto en stock para incitarte a comprarlo de manera impulsiva por la idea de que puedes perdértelo si no lo compras en el acto. Tener en cuenta esta táctica y prever sus efectos te ahorrará muchísimos gastos innecesarios.

No utilices las reviews como criterio principal de tus compras

Aunque muchas plataformas se aseguren de garantizar la transparencia en las críticas a sus productos, muchas otras recurren a bots y otras herramientas para spamear valoraciones positivas y hacer pensar a un cliente potencial que cierto producto hace gala de una calidad y fiabilidad mucho mayor de la que en realidad tiene.

Recuerda que en realidad el envío nunca es gratis

Muchas plataformas de compra online hacen creer a sus consumidores que les ofrecen la ventaja de envío gratuito asegurando un ahorro considerable. No obstante, el precio de este envío en realidad se aplica de maneras que no siempre son tan claras como pagar una cuenta Prime de Amazon. Por ello, también es importante conocer la política de devoluciones de cada una de estas plataformas porque pueden cobrársenos tasas a cambio de un "envío gratuito" que en realidad no es tal cosa.

No busques ofertas directamente en el navegador

Aunque en muchas ocasiones disponemos de la URL de una plataforma de confianza a partir de la cual podemos disfrutar de cierta rebaja, buscar expresamente que queremos cierto producto pero más barato podrá hacernos caer en las garras de webs fraudulentas que se sirven de técnicas de posicionamiento web para captar víctimas a las que cobrar precios excesivos o incluso sustraer datos.

Desconfía de todo lo que veas

Por obvio que pueda parecer, tienes que marcarte a fuego en la mente la frase "demasiado bueno para ser cierto". Para evitar que nos cobren precios excesivos o incluso nos roben nuestros datos, debemos asegurarnos de desconfiar de aquellas ofertas que parezcan demasiado perfectas. El propio Jesús Padilla recordó al público que nadie está en Internet para perder dinero e incluso en periodo de rebajas todas las plataformas sacan beneficio de los productos que venden. Por ello, nunca confíes de ofertas que tengan precios que sean demasiado reducidos para el producto que se nos ofrece, pues puede tratarse de un fraude.