Cómo explicar la muerte a los más pequeños

Ahora que se acerca tanto Halloween como el Día de Todos Los Santos es buen momento para hablar del tema de la muerte con los más pequeños. Ellos están acostumbrados a ver la muerte como algo que les pasa a los demás pero nunca a ellos y muchas veces padres y madres evitan tratar el asunto para protegerles y lo convierten en algo tabú que afrontan cuando reciben preguntas pero sin marcar los tiempos necesarios para que los menores asimilen de la mejor forma posible la información y el impacto que supone para su pensamiento ese tipo de mensajes.

Así, la profesora Pilar Hernández Dopico, experta en educación de familias, aconseja que estamos ante un buen contexto para hablar de este tema y no esperar a que llegue una situación familiar para hacerlo, y presenta 24 cuentos en donde se trabaja este aspecto, variando la temática y la perspectiva dependiendo de la edad de los pequeños.

Hernández Dopico, CEO de El Pupitre de Pilu, referente en educación en redes sociales y uno de los más leídos según diferentes rankings, asegura que es difícil explicar a los más pequeños la muerte, "pero la muerte no existiría sin la vida y eso es por donde hemos de empezar. Han de estar preparados para la muerte, aunque bien es verdad que nunca se está….", reflexiona.

Cuentos para trabajar la muerte

"Cada vez nos llama más la atención que los padres y madres evitan hablar de este tema y en la mayor parte de las veces son los menores los que hacen las preguntas. Y esto ocurre porque piensan que sus hijos no están preparados para asimilar que la muerte es algo que nos va a pasar a todos", explica. Para ello, la experta considera que "la literatura es mágica y con ella podemos dejar que el tema de la muerte sea un tabú, aún en el siglo XXI".

'¿Qué pasa cuando mamá/papá no estarán para siempre? Seguramente, cuando las cosas no salen como quisiéramos es porque se nos está invitando a hacer nuevos descubrimientos. Cada día se estrena cada vida. ¡Y no nos la podemos perder!' Estas son algunas de las reflexiones que se encierran en el primer volumen de cuentos que presenta Hernández Dopico repleto de metáforas, moralejas e historias poéticas y filosóficas sobre el final de la vida.

Libros que nos muestran que personas a las que queremos nunca se van de nuestro corazón; libros que explican de manera natural que la muerte es un ciclo por el que hemos de pasar todos los seres vivos, que sentirse vacío es de las peores cosas que nos pueden ocurrir, de la mano de esta maestra de vocación con más de 15 años de experiencia con más de 3.513 casos de éxito formando opositores.