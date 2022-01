Esta es la foto que captó la NASA el día de tu cumpleaños

El telescopio espacial Hubble es uno de los telescopios espaciales más importante de la astronomía actual. De la mano de la NASA orbita alrededor de la Tierra a 593 kilómetros sobre el nivel del mar, con un período orbital entre 96 y 97 minutos. Hubble explora el universo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Eso significa que ha observado alguna maravilla cósmica fascinante todos los días del año, incluso en tu cumpleaños. ¿Quieres saber qué miró el Hubble el día tu cumpleaños? La NASA ha habilitado un espacio dentro de su web para que podamos comprobarlo por nosotros mismos ¿Cómo hacerlo? Aquí te lo explicamos.

La forma es bien sencilla. Accedemos al contenido que tiene la NASA destinado a sus telescopios a través del siguiente enlace y allí se nos ofrece la posibilidad de introducir cualquier día y mes del año para que de forma aleatoria la NASA te diga la foto que captó Hubble tal día como ese algunos de los 30 años que lleva orbitando alrededor de la Tierra.

Una vez introducida la fecha, el portal te muestra la imagen tomada por el telescopio espacial, acompañada de una viñeta explicativa sobre la galaxia o cuerpo celeste que aparece en la fotografía, tal y como os enseñamos a continuación con este 24 de enero. Para celebrar este 30 aniversario desde la NASA nos animan a compartir el resultado con nuestros amigos y contactos en redes sociales usando el hashtag #Hubble30.

El trabajo, liderado por Edward Henderson y Brian Dunbar, está causando una gran aceptación por parte de los amantes de la ciencia, en particular, y de los usuarios más curiosos y amantes de las anécdotas, en general. La última imagen que ha enseñado el telescopio Hubble a través de sus redes sociales ha sido la de la galaxia NGC 3318, que es parte de la constelación Vela. "Originalmente era parte de una constelación mucho más grande conocida como Argo Navis en honor al barco Argo de la mitología griega", nos explica.

Raise your cosmic sails ⛵This #HubbleFriday image shows the galaxy NGC 3318, which is part of the constellation Vela…which was originally part of a much larger constellation known as Argo Navis after the ship Argo from Greek mythology!Read more: https://t.co/XcXphx94J9 pic.twitter.com/R1sR0xJsSg