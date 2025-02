La foto del arcoíris sobre el hospital donde está ingresado el papa Francisco se hace viral

El ingreso del papa Francisco en el policlínico Gemelli de Roma ha levantado mucha expectación debido a la fragilidad mostrada por el Sumo Pontífice en sus últimas apariciones. En la puerta del hospital se apostan cientos de fieles y periodistas a la espera de noticias sobre su estado de salud. Una de las imágenes que se ha hecho viral este martes ha sido la de un arcoíris sobre el hospital, que ha levantado miles de comentarios en las redes sociales. "Es un símbolo de esperanza", es el mensaje más repetido.

Y es que La salud del papa Francisco tiene en vilo al mundo entero y en las cercanías del hospital Gemelli, donde lleva cinco días ingresado por "una infección polimicrobiana del tracto respiratorio", los romanos también se muestran expectantes ante el estado del pontífice y especulan sobre el futuro.

Los últimos partes médicos difundidos explicaron que el cuadro clínico de Francisco es "complejo", por lo que debe alargar su hospitalización, dado que su condición ha obligado a cambiar la terapia que recibía.

Giovanni confía en la recuperación de Francisco, de 88 años, y espera "que salga lo antes posible" porque "se necesita una persona como él", sobre todo, "en este período".

"Él trata de hacer lo posible para hablar de paz y para ayudarnos a vivir de manera más tranquila y serena", comentó a EFE en las cercanías del Gemelli de Roma.

Sin embargo, no todos son tan positivos. "Honestamente, no veo nada bueno porque, de lo contrario, habrían tranquilizado a la gente de una forma más decidida", explicó a Efe Filippo, que señaló que los cambios en la terapia, "no juegan a su favor". "Tal vez ya estén empezando a pensar en su sucesión", sentenció.

Las informaciones más recientes apuntan a que Francisco continúa sin fiebre y con el tratamiento prescrito, en condiciones "estables", aunque se espera una actualización en las próximas horas sobre la salud del pontífice.

Previamente, el Vaticano había explicado que las últimas pruebas realizadas mostraban "una infección polimicrobiana del tracto respiratorio que ha obligado a modificar aún más la terapia" de Francisco, cuyo tratamiento ya se había sido cambiado el sábado, después de los primeros exámenes.

La expectación por el estado de salud del papa sigue creciendo en su quinto día de hospitalización. En los alrededores del Gemelli, también Teresa, otra ciudadana italiana, se mostró desconfiada con el futuro de la salud del papa y confía en tener "información día a día", pero siempre sin perder la esperanza. "Yo quiero que se recupere, que se cure, pero también tiene cierta edad", señaló a Efe.

La última comunicación de la Santa Sede señaló que Francisco pasó una noche tranquila y dedicó la mañana de su quinto día de hospitalización a la lectura de diarios y documentos, que le traen sus dos secretarios, que le acompañan durante estos días de ingreso, y a realizar algunas actividades laborales, aunque se le ha aconsejado absoluto reposo.

También se confirmó este martes que se suspende la participación del papa en todos los actos del Vaticano hasta el domingo, incluida la misa con ocasión del Jubileo de los Diáconos de este domingo en la que será sustituido por el responsable del dicasterio para la Evangelización, Rino Fisichella.

Y queda la incógnita de saber si ese mismo día podrá pronunciar el rezo del Ángelus desde el hospital, como en otras ocasiones, o lo enviará por escrito, como hizo el pasado domingo.