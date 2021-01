Así grabó un rayo azul la Estación Espacial Internacional

Según han informado los científicos, un instrumento a bordo de la Estación Espacial Internacional ha detectado 'chorros' azules de relámpagos disparados hacia arriba desde las nubes de tormenta.

El hallazgo, que ha sido publicado en la revista científica Nature, se ha podido constatar gracias a la colección de cámaras ópticas, fotómetros y un detector de rayos X y gamma que se instaló en la Estación Espacial en 2018. Este aparato, según explican desde la Estación Espacial Internacional, está diseñado para buscar descargas eléctricas originadas en condiciones meteorológicas tormentosas que se extienden por encima de las tormentas eléctricas hasta la atmósfera superior.

“Los chorros azules son descargas eléctricas atmosféricas similares a un rayo de varios cientos de milisegundos de duración que se abren en forma de conos a medida que se propagan desde la parte superior de las nubes de tormenta hacia la estratosfera”, desvelan los investigadores en su artículo. “Se cree que se inician en una ruptura eléctrica entre la región superior cargada positivamente de una nube y una capa de carga negativa en el límite de la nube y en el aire de arriba”, continúan.

.@nature cover features findings by @ASIM_Payload, a first for an @esa International @Space_Station experiment! The paper describes a sighting of five intense blue flashes in a cloud top, one generating a ‘blue jet’ into the stratosphere https://t.co/1xER8rdehm pic.twitter.com/XjqRt5VGqO