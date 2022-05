Según datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN), entre un 25% y un 35% de la población adulta padece insomnio transitorio y entre un 10% y un 15% sufre de insomnio crónico. Eso son más de cuatro millones de adultos españoles que se ven abocados a dormir mal el resto de su vida y se esfuerzan en buscar soluciones a lo largo de su vida ¿Qué hacer para dormir cuando sufres de insomnio? Más allá de esos milagros que se mueven por las redes sociales, asegurando el método definitivo para acabar con el insomnio en cinco minutos, esta semana se ha aprobado la primera pastilla contra el insomnio que no crea tolerancia ni genera efectos secundarios.

Más de cuatro millones de adultos españoles padecen de insomnio crónico

Sin embargo, si hay algo que puede mejorar los problemas de insomnio, de forma efectiva y prolongada en el tiempo es adoptar una serie de hábitos a la hora de afrontar el momento de dormir, una rutina que ejecutada de forma eficaz durante cierto tiempo puede terminar surtiendo el efecto deseado en nuestro cuerpo para lograr un descanso reparador. Estas son algunos aspectos a tener en cuenta para combatir el insomnio:

Horario en el que nos vamos a dormir

Es importante establecer una serie de rutinas a la hora de afrontar el sueño. Acostarse y levantarse a la misma hora, sin sufrir desajustes por ver tu serie o reality favorito. Cuando realizas la misma acción durante cierto tiempo, tu cuerpo y tu cerebro se van preparando de forma automática para el sueño y evitaran los incómodos cambios de posición o de almohada ante la imposibilidad de no dormirse a la primera y que tanto estrés genera.

Estado de la habitación

El lugar en el que se duerme debe ser eso: el lugar en el que se duerme. Es necesario mantener el dormitorio en perfecto estado de revista. Ordenada, que dé la sensación de paz y tranquilidad. Colchón cómodo, sábanas suaves, ambiente agradable después de haber aireado el habitáculo durante el día. Es importante alejarse del ruido externo y de posibles focos de luz que entren por las ventanas. Nada de tener aparatos electrónicos en el interior de la habituación. Móviles fuera, ni para poner alarmas y ningún reloj visible que pueda agobiarle en caso de ver cómo pasan los minutos y no logra dormirse.

Técnicas de relajación

Si sufrimos problemas de insomnio lo normal es que afrontemos el momento de irnos a dormir con cierto nerviosismo, pensando que volverá a repetirse los episodios de noches pasadas. Ante esta situación los especialistas recomiendan probar diferentes forma de relajarse: una bebida tranquilizante, una ducha, leer, escuchar música de fondo, contar y practicar diferentes técnicas de respiración que nos ayuden a concentrarnos en el sueño y en no pensar en negativo nos pueden ayudar a que el cuerpo se relaje definitivamente para dormir a pierna suelta.

Llevar una vida ordenada

Para dormir de forma satisfactoria no vale con plantarse delante de la cama a las 23.00 horas y meterte en la cama hasta el día siguiente a las 8.00 horas. Si tenemos problemas de insomnio, conseguir que nuestro cuerpo y nuestra mente afronten ese momento con la mayor garantía de éxito para lograr descansar nos exigirá llevar a cabo una vida ordenada y renunciar a ciertos actos o gestos que pueden ser perjudiciales para conseguir nuestro objetivo. Es necesario hacer ejercicio de forma regular, pero al menos tres horas antes de dormir, olvidarse de las siestas, no abusar de la cafeína y limitar el consumo de alcohol, que puede adormilarnos pero en ningún caso conseguir que tengamos un sueño reparador. Por último, es importante incidir en la alimentación. Se acabaron los atracones por la noche y se recomienda no comer nada desde dos horas antes de irse a la cama.