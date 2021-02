La herencia genética neandertal está detrás de sufrir un Covid leve

¿Por qué hay personas a las que el Covid-19 les produce la muerte y otras que pasan la enfermedad de manera asintomática? Además de los factores de riesgo, como la edad avanzada, trastornos graves de salud mental o la diabetes, las variantes genéticas también hacen que las personas sean más o menos sensibles a desarrollar Covid-19 grave.

Desde el inicio de la pandemia los investigadores se afanan en encontrar cualquier tipo de causa que pueda ayudar en el estudio del enemigo número uno de la población mundial. Y uno de los últimos estudios ha determinado que las personas que han sobrevivido a su contagio por Covid-19 con síntomas leves o de manera asintomática podrían tener antepasados neandentales.

Se trata de un informe, obra de los científicos Hugo Zeberg y Svante Paabo, del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva de Leipzig, y publicado por la Proceedings of the National Academy of Sciences, en el que han conseguido relacionar la herencia genética de los neandertales con los que necesitan hospitalización tras contraer el covid-19. "Demostramos que un haplotipo en el cromosoma 12, que está asociado con una reducción de aproximadamente el 22% en el riesgo relativo de enfermarse gravemente con Covid-19 cuando se infecta por el SARS-CoV-2, se hereda de los neandertales", cuenta el estudio.

Este curioso hallazgo podría ser la pieza fundamental para resolver el misterio de por qué los pacientes negros son mucho más propensos a sufrir una enfermedad grave por coronavirus, ya que este haplotipo está presente en frecuencias sustanciales en todas las regiones del mundo fuera de África. Esto se debe que los neandertales, que se extinguieron hace unos 40.000 años, a veces, se cruzaron con los humanos modernos en Europa y Asia, pero no con los africanos.

Investigadores de este Instituto ya demostraron en 2020 que un factor de riesgo genético importante para el Covid-19 severo se hereda de los neandertales. Ahora, esos mismos investigadores han mostrado que los neandertales también contribuyeron con una variante protectora ¿A cuánta gente puede 'proteger' este hecho? Los datos concluyen que hasta la mitad de las personas fuera de África son portadoras de una variante genética neandertal que reduce hasta en un 22% el riesgo de necesitar cuidados intensivos por Covid-19.

Conclusiones del estudio

Desde el punto de vista clínico, las conclusiones del estudios son las siguientes: Un haplotipo de neandertal en el cromosoma 12 protege contra la enfermedad grave en la pandemia actual de SARS-CoV-2. Está presente en las poblaciones de Eurasia y las Américas en frecuencias portadoras que a menudo alcanzan y superan el 50%.

Las variantes ancestrales del locus Neandertal OAS pueden haber sido ventajosas para los humanos modernos en toda Eurasia, quizás debido a una o muchas epidemias que involucran virus de ARN, especialmente dado que se ha descubierto que el haplotipo de Neandertal protege al menos tres virus de ARN (virus del Nilo Occidental, virus de la hepatitis C, SARS-CoV).

Las simulaciones han demostrado que el haplotipo OAS de Neandertal ha estado bajo selección positiva en humanos modernos. Sorprendentemente, la proteína OAS1 codificada por el haplotipo OAS humano moderno tiene una actividad enzimática menor que la codificada por el haplotipo neandertal. Esto puede haber sido ventajoso en algún momento de África, porque las mutaciones de pérdida de función del locus OAS1 se han producido en numerosas ocasiones entre primates, lo que sugiere que el mantenimiento de la actividad de OAS1 es costoso para un organismo.

Un haplotipo de neandertal en el cromosoma 12 protege contra la enfermedad grave en la pandemia actual de SARS-CoV-2

Se puede especular que, cuando los humanos modernos encontraron nuevos virus de ARN fuera de África, la mayor actividad enzimática de las variantes ancestrales que adquirieron a través de interacciones genéticas con los neandertales puede haber sido ventajosa.

Curiosamente, existe evidencia de que el haplotipo OAS similar al neandertal puede haber aumentado recientemente en frecuencia en Eurasia, lo que sugiere que la selección puede haber afectado positivamente al locus OAS derivado del neandertal en el último milenio. Los estudios futuros de restos humanos de épocas históricas aclararán si esto ocurrió y cuándo.