¿Cuántos huevos podemos comer a la semana realmente?

¿A quién no le gustan los huevos? Este alimento tan nutritivo ofrece numerosas opciones a la hora de cocinarlo, tanto frito, como en tortilla, a la plancha, cocido... Además, se trata de un acompañante perfecto a la hora de comer, patatas con huevo, en un revuelto o incluso en una tostada. Es rápido de preparar, sencillo y tiene múltiples propiedades que favorecen al organismo de forma que se convierte en un alimento indispensable en el carro de la compra.

Alrededor de los huevos siempre han existido muchos prejuicios, como hay que limitar su consumo porque no es bueno para la salud o que comer más de dos o tres huevos a la semana está contraindicado. Pero esto no es cierto, el huevo no aumenta al colesterol ni es un producto del que se pueda prescindir en la dieta diaria. Según científicos y especialistas una persona sana puede comer entre 7 y 18 huevos a la semana sin que supongan ningún problema para la salud. En el caso de personas que padecen colesterol alto hay que tener en cuenta que hay que reducir el consumo entre 3 y 4 huevos a las semana.

Un huevo contiene 215 mg de colesterol por yema pero realmente el cuerpo solo absorbe el 15% cuando lo consumimos con otros alimentos, por ello dejar de demonizar a este alimento es muy necesario para mantener un dieta equilibrada. Posee todas las vitaminas que necesita una personas excepto la C y se reparten de forma desigual entre la yema y la clara, por lo que es muy importante comerse el huevo en su totalidad.

En la yema se encuentran de forma exclusiva las vitaminas liposolubles, A, D, E y K; el ácido fólico y la vitamina B12, donde se recoge también la mayor parte del ácido pantoténico, la biotina y las vitaminas B1 y B6. En la clara del huevo se localizan los aminoácidos y polipéptidos, cuya función es favorecer la absorción del hierro en el intestino delgado.

Se trata de un alimento muy recomendado por expertos y en su yema se encuentran proteínas que no desaparecen aún estando cocinadas. Además, está indicado para las mujeres embarazadas por su alta cantidad de vitaminas y para el periodo de lactancia del bebé.

Por otro lado, también es importante conocer la calidad del huevo. Se recomiendan que sean de granjas o ecológicos donde las gallinas se críen el libertad, el sabor, el tamaño y el color del alimento marcan la diferencia.

Finalmente, hay que tener en cuenta que no todas las personas necesitan consumir la misma cantidad de huevos, una personas que consuma poca carne o pescado puede comer más huevos para aportar la cantidad de proteínas que el cuerpo necesita. Por otro lado, una personas que realice mucho ejercicio físico puede consumir especialmente la clara del huevo que posee mucha proteína y una personas con sobrepeso debe limitar la cantidad de yemas ya que es la parte que contiene más grasa del huevo. Se debe ser prudente en el consumo teniendo en cuenta la dieta que se lleva para que el huevo más en un enemigo se convierta en el mejor aliado en las comidas.