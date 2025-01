Los incendios de Los Ángeles azotan Hollywood: numerosas estrellas pierden sus casas

Los Ángeles/Los incendios continúan azotando Los Ángeles, un desastre que ya ha obligado a evacuar a 150.000 habitantes y se ha cobrado la vida de al menos cinco personas. Además de haber obligado a paralizar varios rodajes, el fuego también ha afectado a estrellas de la talla de Jamie Lee Curtis, Billy Crystal, Ben Affleck, James Woods, Mark Hamill o Guillermo del Toro que residen en la ciudad estadounidense.

Mark Hamill, estrella de Star Wars, reveló a través de Instagram que logró abandonar Malibú "en el último minuto", un desalojo que se complicó ya que "había pequeños incendios a ambos lados de la carretera". "El peor incendio desde 1993", añadió.

Otra de las afectadas ha sido Jamie Lee Curtis, que compartió un post en Instagram explicando su situación. "Mi comunidad y posiblemente mi casa están en llamas. Mi familia está a salvo. Muchos de mis amigos perderán sus hogares. Muchas otras comunidades también", relató la actriz, que también hizo una petición: "Manteneos alejados y dejad que los bomberos hagan su trabajo".

"Sentarme con mi familia, ver las noticias y ver nuestra casa en Malibú arder hasta los cimientos en la televisión en directo es algo que nadie debería tener que experimentar", escribió Paris Hilton en X e Instagram. "Mi corazón y mis oraciones están con cada familia afectada por estos incendios, con todas las personas que han perdido sus hogares, sus recuerdos y sus queridas mascotas", añadió.

Billy Crystal y su esposa Janice perdieron su casa en Pacific Palisades, tal como reveló el actor en un comunicado publicado por la revista People. La pareja vivía en la residencia desde 1979. "Aquí criamos a nuestros hijos y nietos. Cada centímetro de nuestra casa estaba lleno de amor. Hermosos recuerdos que no se pueden borrar. Estamos desconsolados, por supuesto, pero con el amor de nuestros hijos y amigos, superaremos esto", rezaba el texto.

Un representante de Anna Faris confirmó a People que la casa de la actriz en Los Ángeles también se había incendiado, pero Faris y su familia están "a salvo y muy agradecidos".

Diversos medios informan también Ben Affleck, que también cuenta con una lujosa mansión en la zona de Pacific Palisades, también ha tenido que ser evacuado y, tras formalizar su divorcio con Jennifer López, se ha refugiado en casa de otra de sus ex, Jennifer Garner.

Cary Elwes, la estrella de La princesa prometida, escribió en Instagram que su familia estaba a salvo, pero que su casa se había quemado en el incendio de Palisades. "Lamentablemente perdimos nuestra casa, pero estamos agradecidos de haber sobrevivido a este incendio verdaderamente devastador", aseguró.

La estrella de This Is Us, Mandy Moore, también tuvo que abandonar su casa y contó a través de historias de Instagram que estaba a salvo con sus "niños, perros y gatos".

James Woods, que fue evacuado de su casa, ha estado documentando a través de X el avance del fuego. En una de las imágenes en las que se veía el fuego entre la vegetación, el actor escribió: "La vista desde una de mis cámaras de seguridad".

"A dos casas de nosotros", apuntó Woods junto a un vídeo que mostraba el incendio a escasa distancia. En una entrevista con los medios, el actor de Érase una vez en América, Casino o Fantasmas del pasado, no pudo evitar emocionarse al describir la gravedad de la situación.

Maria Shriver también se encuentra entre las estrellas afectadas. "Desgarrador, devastador, más allá de lo creíble. Todo ha desaparecido. Nuestro barrio, nuestros restaurantes. Todos nuestros amigos lo han perdido todo. Hemos evacuado, y estamos a salvo. Pero la gente lo ha perdido todo", lamentó en Instagram.

La compositora Diane Warren es otra de las artistas que ha perdido su casa. "He tenido esta casa durante casi 30 años. Parece que se perdió en el incendio de anoche", desveló. Lo mismo le ha ocurrido a Jennifer Grey, tal como reveló su hija en redes sociales. "Anoche la casa de mi madre ardió", dijo, aunque aclaró que la actriz de Dirty Dancing estaba a salvo.

Eugene Levy, actor de Schitt's Creek, declaró a Los Angeles Times que quedó atrapado en el tráfico y que "el humo del Cañón Temescal parecía bastante negro e intenso. No pude ver llamas, pero el humo era muy oscuro".

Hollywood se une frente a la tragedia

Otras celebridades, aunque no han revelado haber sufrido directamente las consecuencias de los incendios, han querido mostrar su apoyo a las víctimas. "Gracias a los valientes bomberos y socorristas que trabajan incansablemente para proteger vidas, hogares y vida salvaje mientras luchan contra los rápidos incendios forestales alimentados por fuertes vientos. Sois unos verdaderos héroes y estamos infinitamente agradecidos por vuestro sacrificio y coraje", publicó Chris Pratt en Instagram.

Billie Eilish también compartió recursos en historias de Instagram, como el enlace del Departamento de Bomberos de Los Ángeles para seguir las actualizaciones sobre el incendio. "Lo que está pasando en Los Ángeles en este momento es aterrador y devastador", escribió.

Kaley Cuoco pidió en stories que rezaran por "los increíbles socorristas, todos los hogares que se están perdiendo, los seres queridos y los animales". "Es muy desgarrador ser testigo de lo que está sucediendo en nuestro patio trasero", añadió.

Paseo de la Fama en peligro

Los incendios también están poniendo en peligro algunos de los lugares más icónicos de Los Ángeles. Tal como señala The Hollywood Reporter, el fuego iniciado en el legendario Runyon Canyon Park, en las colinas de Hollywood, comenzó a extenderse, expandiéndose cerca del Hollywood Boulevard y del Paseo de la Fama.

En esa misma zona también hay recintos importantes como el Hollywood Bowl, el Teatro Chino, el museo de cera Madame Tussauds o el Hollywood Roosevelt Hotel. De hecho, el personal del Hollywood Bowl tuvo que ser evacuado