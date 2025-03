Un influencer crea unos cigarrillos con sabor a kebab tras un proceso hilarante y las redes reaccionan: "Cómo debe oler ese horno"

Así nació el 'kebaco': no te imaginarás cómo continúa esta historia.

"¿Puedes restaurar un paquete de cigarros?". Con esta frase comenzó un reto al creador de contenido 'samucatalan' (con 14.000 seguidores en Instagram) que se ha vuelto viral. Una idea un tanto absurda que acabó convirtiéndose en un alarde de creatividad. Y es que este influencer no solo ha 'restaurado' una cajetilla de tabaco, sino que ha patentado un nuevo producto de lo más original. Atención: no hagan esto en sus casas.

¿Quién no recuerda el capítulo de Los Simpsons dedicado al tomaco? Aquel fruto adictivo que Homer creó por accidente al hibridar tomate y tabaco. Pues Samu ha hecho lo mismo con el 'kebaco', es decir, un tabaco con sabor a kebab. Una genialidad que podría haber surgido de un departamento de márketing... Si no fuera por que para su elaboración ha recogido las colillas de la calle, literalmente.

En una acción que podríamos calificar de sensibilización ante las consecuencias para la salud y el medio ambiente que produce el tabaquismo, este creador de contenido ha compartido un vídeo en el que, perfectamente ataviado con guantes y bata de laboratorio, disecciona con un cúter una bolsa de colillas para extraer el tabaco restante. A continuación, utiliza un colador para lavarlo, enjabonarlo y desinfectarlo en lo que claramente es una respuesta hilarante al reto planteado.

La escena mejora por momentos. Como si su cocina fuera un laboratorio, en una bandeja, extiende el tabaco húmedo para volver a 'tostarlo' con lo que tiene a mano: toque de secador de pelo y al horno. Por si algún usuario esperaba una línea argumental lógica, que tenga claro que este es un vídeo de humor y ASMR.

Ni corto ni perezoso, el creador de vídeos se baja al kebab de la esquina a por un menú dürum y lo pasa por la batidora, refresco y patatas incluidas. A continuación, recogida la 'esencia' del kebab, vierte unas gotas en el tabaco 'tostado' como si fuera un colirio.

Y si pensabais que no podía sacarle más partido a las colillas, aprovechas las colillas para hacer unos filtros reciclados antes de entubar el tabaco, como si de repente este vídeo pareciese sacado de un capítulo de Art Attack. Por último, como actuaría RoRo si a Pablo le apeteciera fumar un cigarro sabor a dürum, Samu diseña hasta la cajetilla del 'kebaco'.

"Me han vuelto a entrar ganas de fumar"

Las reacciones al vídeo entre los internautas no se han hecho esperar y, entre ellas, hay quien alaba la paciencia y la originalidad del creador: "Es más barato comprar otro parquete que hacer todo ese proceso", "este tío va a dominar el mundo" o "¿cómo se le ocurre tanta vaina?", se puede leer. "No le están echando salsa", "cómo debe oler ese horno" o "¿a cuánto lo vendes?", apuntan con guasa otros usuarios. Los más curiosos se sienten tentados por esta nueva creación: "Dejé el tabaco hace 248 días, pero me han vuelto ganas de fumarme uno de estos".

También los hay quien no parecen haber entendido el espíritu de este vídeo: "¿Era necesario recoger el tabaco de la calle? Ya bastante tenía con el kebab" o "Ha cogido las colillas del suelo, lo del kebab es lo que menos me importa". Y es que como quien avisa no es traidor, el creador del kebaco ya advierte que se trata de una combinación "entre lo peor del kebab y el tabaco".