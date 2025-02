Así es RoRo Bueno, concursante de ‘Next Level Chef’: de ser criticada por cocinar para su novio a ganarse el respeto de la alta cocina

Rocío Bueno, más conocida como RoRo en las redes sociales, no pasa desapercibida. La influencer, que acumula más de 6,8 millones de seguidores en TikTok, se hizo famosa en su momento por encarnar el rol de esposa tradicional o ‘tradwife’, cocinando para su pareja, Pablo. Aquello generó ciertas críticas y dio impulso a la polémica sobre su imagen ante una audiencia tan grande. No obstante, la joven creadora de contenido es una experta cocinera y así lo demuestra en le reality culinario de Telecinco, Next Level Chef.

Presentado por Blanca Romero, este espacio está realizado por Shine Iberia, la misma productora del original MasterChef. Además, RoRo sobresale con su implacable ambición y, sobre todo, su capacidad para lograr los objetivos que se propone. Tal y como ha recogido el Diario de Sevilla en otro artículo, la cocinera deslumbró el pasado miércoles con su resolución a la hora de cocinar un plato con atún rojo de Barbate; y Ángel León, reconocido chef gaditano con cinco estrellas Michelín, no pudo más que alabar su inspiración y su determinación, al ir contra lo que dictaban los libros de cocina y aún así triunfar.

Críticas hacia el 'tradwife'

Como decíamos en un primer momento, RoRo Bueno ha dejado mostrar lo que podría llamarse un estilo de vida ‘tradwife’. Este término hace referencia a un movimiento ultraconservador que intenta recuperar a través de las redes sociales la figura de la ama de casa, que se dedica exclusivamente a complacer a su pareja. Algo que, si atendemos a esta definición, no es exactamente lo que podemos ver en su contenido. En cualquier caso, la joven prepara exquisitas recetas culinarias, a veces para Pablo, y siempre compartidas con todos sus seguidores.

La polémica llegó hace meses, cuando su audiencia percibió que muchas de sus publicaciones comenzaban con frases como "Hoy a Pablo le apetecía...", "Pablo me ha pedido..." o "Pablo quería". Sin embargo, esta joven de 22 años también cocina cuando recibe visitas o, sencillamente, para mostrar sus secretos culinario. Entre sus últimas publicaciones, podemos encontrarnos con recetas para preparar polvorones en Navidad, roscón de Reyes e, incluso, una catedral de Notre Dame con galletas de jengibre y caramelos triturados.

Una popularidad en aumento

En su paso por el programa Next Level Chef, la popularidad de RoRo Bueno ha ido en aumento, alcanzando nuevos públicos en las redes sociales y, sobre todo, haciéndose con el respeto de la alta cocina. De esta forma, las críticas recibidas el año pasado por su acercamiento al ‘tradwife’ se han ido difuminando, poco a poco, mientras se abría camino con platos exquisitos, preparados con mucho mimo, cuidado e intuición.

Además, en la última emisión del programa, la joven ha confesado haber superado un trastorno alimenticio, que sufrió durante su época de adolescente. "De pequeña era muy hiperactiva. Con tanta hiperactividad te entra ansiedad y empiezas a comer y a comer... Me despertaba por la noche y me iba a la nevera". Así, asegura que de era muy delgada, pero ganó 20 kilos que luego tuvo que perder. "Es muy duro".