Cómo integrarse en un equipo, los consejos de Pau Gasol

No nos solemos plantear la importancia del sentimiento de pertenencia a un grupo hasta que lo vemos desde fuera. Al menos, en lo general, no nos percatamos de los factores que nos hacer ser parte de algo hasta que esa realidad cambia o decidimos pensar conscientemente en cómo mejorar nuestras relaciones dentro de un grupo.

Y es que afirmativamente, ser parte de un "equipo" nos ayuda en nuestro reconocimiento personal, en sentirnos respetados y en esa sensación de unidad que puede hacernos imparables, el autoestima grupal es clave para conseguir las metas comunes.

Pero ¿cómo podemos conseguir que individuos con diferentes personalidades y carácter se integren en un grupo? Pau Gasol, el exjugador de baloncesto, miembro del Comité Olímpico Internacional, fundador y presidente de la Gasol Foundation, filántropo, miembro más reciente del hall de la fama del Baloncesto y el nuevo invitado de Mejor Conectados, una iniciativa de Telefónica, nos habla de esta integración en equipos a través de su experiencia.

Porque después de 18 temporadas en la NBA y 20 años de carrera en el mundo del deporte, Pau Gasol tiene claras cuáles son las claves.

¿Cómo integrarse en un equipo? La integración es un esfuerzo colectivo, no una tarea unilateral. Cuando entramos en un nuevo equipo, grupo o entorno de trabajo es muy positivo percibir un ambiente de bienvenida, un grupo de personas que te arropa. Eso hace que nos sintamos reconocidos y apreciados. Por nuestra parte, tenemos que ser capaces de transmitir confianza y apoyo, demostrar que podemos ser esa figura con la que el equipo puede contar. Esta puede ser una buena forma de definir 'compañerismo'.

Cómo ser respetado siendo 'el nuevo'

A todos nos ha pasado o nos pasará que seremos 'la nueva incorporación' en algún momento de nuestra vida. Es lo que tiene empezar. Que aunque para algunos sea algo baladí, para otros muchos, supone una ardua tarea.

Ganarte el respeto laboral, deportivo y profesional no es algo que suceda de forma espontánea, sino que requiere de un trabajo personal muy importante. Pau Gasol, que ha sabido bien lo que es ser el "nuevo" cuando comenzaba su trayectoria en la NBA, lo tiene claro: hay que ser proactivo y preguntar cuando tienes dudas o necesitar un apoyo para llevar a cabo un proyecto, así reflejas humildad, que viene muy de la mano con el compañerismo en el deporte.

«Cuando he cambiado de equipo he observado y me he preguntado, “¿qué es lo que este equipo necesita?”». Así nos asegura Pau Gasol la importancia de escuchar, de replantearte las ideas y de observar para conseguir respuestas que ayuden a la cohesión grupal.

Partiendo de ahí, podemos descubrir necesidades del equipo para poder cubrirlas con nuestro trabajo.

El compañerismo: comunicación y respeto

Para lograr la cohesión en el grupo, el compañerismo, se deben establecer relaciones personales entre en el equipo basadas en una buena comunicación y el respeto mutuo. Por ejemplo, saludar a todos sea cual sea su labor, rol o jerarquía genera un ambiente productivo, donde todo el mundo se siente parte del grupo.

Y además nos recuerda un principio fundamental en el deporte: la cooperación, donde todos son relevantes y apoyan un fin común.

Otro aspecto importante es el de establecer bien los roles de cada miembro del equipo y fomentar que cada uno haga su labor lo mejor posible, y cumpla su función que será fundamental en el engranaje general.

Por ello, la figura del líder (en un equipo, puede ser el entrenador o el capitán) es clave para hacer partícipe a todo el personal, sea cual sea su puesto.

"Todos los roles hacen posible alcanzar las metas establecidas y los logros colectivos no podrían darse sin cada uno de esos engranajes"

El líder del equipo, clave en la integración

Un buen líder debe saber que tiene un papel fundamental en la cohesión del grupo. A veces integrarte en un grupo no es sencillo, pero si cuentas con líderes que te ayudan en tu llegada, te suavizan la tarea.

Pau Gasol hace referencia a la importancia de hacer sentir relevante a la persona que entra en un grupo para recordarle su valor tanto a él como al equipo. En este sentido, el exjugador nos habla de la relación con su amigo, y antiguo compañero de Los Ángeles Lakers, Kobe Bryant, quien representaba la figura del líder perfecto.

Cuando Pau llegó a Los Ángeles Lakers, Kobe le recibió emocionado y le marcó la meta de conseguir el anillo e ir a por todas. Fue una hoja de ruta para Pau y le hizo sentirse reconocido y valorado. A partir de ahí forjaron una gran amistad que, aunque Kobe Bryant ya no esté, perdurará por siempre.

Las cualidades de un buen líder, según Pau Gasol

Conectar con el equipo

"Debe conectar con las personas y hacerles sentir que son parte de ese momento. Tratarlas con respeto y humildad, en mi caso, son cosas que mis padres me han inculcado de pequeño".

Buen comunicador

"Ser capaz de comunicar bien, de empatizar y saber sacar lo mejor de cada persona, en definitiva, su espíritu de compañerismo, es otra de las cualidades de un buen líder".

El bien común

"El éxito colectivo repercute a todo el equipo. Cuando somos campeones, lo somos todos". Además, "cuantos más seamos remando juntos, más conseguiremos y más lejos llegaremos".

Todos tienen valor

Un buen lider debe hacer entender de la importancia y el valor que tienen todos los integrantes del grupo, reforzando los roles menos visibles, ya que "esto no va de ti ni de mí, va de nosotros", como argumenta.