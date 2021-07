Las inundaciones dejan un reguero de 100 muertos en Alemania

Alemania confirmó la muerte de 103 personas por las devastadoras inundaciones que afectaron al oeste del país el pasado jueves, aunque se teme que la cifra final suba porque hay cientos de desaparecidos en una catástrofe con daños económicos aún por calcular. Las autoridades del land de Renania-Palatinado cifraron en 60 los fallecidos y el Ministerio de Interior de Renania del Norte Westfalia los situó en 43.

Pero la Policía teme que la cifra siga aumentando en las próximas horas dado que todavía hay varios cientos de personas desaparecidas, aunque se sospecha que en muchos casos se debe a que el colapso de la telefonía móvil les ha impedido comunicarse.

El primer ministro de Renania del Norte-Westfalia, Armin Laschet, confirmó esa fatal predicción en una conferencia de prensa en la que añadió que las inundaciones están alcanzando una "dimensión histórica".

Los datos de las autoridades de ese land, que tiene unos 18 millones habitantes y es el más poblado de Alemania, indican que las inundaciones han dejado anegados un total de 25 municipios o distritos. Agregaron que el problema principal no es el Rin ni otros grandes ríos de la región, sino sus múltiples afluentes, incapaces de absorber los caudales de agua recibidos por las fuertes lluvias de estos últimos días.

"Debemos hacer a la NRW más preparada para responder a la crisis climática", dijo Laschet, aspirante conservador a suceder a Angela Merkel tras las elecciones generales del 26 de septiembre.

Antes, el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, llamó a la "unidad nacional" y a la solidaridad con los afectados: "Las aguas se retiran y ello hará visible la verdadera dimensión de la tragedia. Estamos ante una tragedia que nos deja sin palabras", dijo.

Las devastadoras inundaciones provocaron cortes de carreteras y vías férreas. El tráfico ferroviario en Renania del Norte-Westfalia y Renania-Palatinado se vio gravemente afectado y muchos trayectos están interrumpidos completa o parcialmente.

El Gobierno federal ha ofrecido ayuda a las regiones aunque no ha especificado todavía el montante de la misma, pues el costo de los daños aún no ha sido estimado. Ayer se fueron conociendo detalles de la medida de la catástrofe, como el derrumbe de varias casas en Erftstadt-Blessem, cerca de Colonia, que causó varios muertos, o el fallecimiento de 12 personas con discapacidad que no pudieron ser rescatadas de la residencia en la que vivían.

Los medios locales muestran imágenes impactantes del estado en el que han quedado numerosas localidades de las zonas afectadas: casas arrancadas de sus cimientos, puentes rotos, vehículos amontonados en las calles repletas de escombros, barro y grandes corrimientos de tierra causada por la violencia de las aguas.

Asimismo, las lluvias torrenciales en Bélgica dejaron al menos una veintena de fallecidos, según el último balance ofrecido ayer por las autoridades, tras unas inundaciones que causaron enormes destrozos, sobre todo en la región sur de Valonia, cuyo Gobierno va a declarar el estado de desastre natural. Según Le Soir, al final de la mañana eran 23 los fallecidos confirmados, 15 de ellos en Verviers, en la provincia de Lieja, mientras que la cadena pública de televisión RTBF hablaba de 22 muertos.

Las inundaciones dejaron carreteras cortadas, tráfico ferroviario interrumpido, a miles de personas sin electricidad e incluso viviendas sin agua potable, tanto en la provincia de Lieja como en muchas otras localidades del sur del país.

Unos 41.000 hogares se encuentran todavía sin electricidad debido a que se han inundado 589 cabinas de distribución, según la última información ofrecida por los gestores de las redes eléctricas belgas.