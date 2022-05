¿Por qué los jóvenes nunca responden al teléfono? Los expertos tienen la clave

Existen muchas excusas a la hora de no responder el teléfono, especialmente por parte de los jóvenes. Las más repetidas suelen radicar en que el dispositivo se encontraba en silencio o que estaba con amigos y no tenían el móvil en la mano. De hecho, a las generaciones millenial o Z se le conoce también como la generación muda.

Pues bien, una nueva investigación podría tener la respuesta a esta actitud. El estudio ha sido realizado por BankMyCell bajo el nombre de Generation mute, millenials phone call statistics y pone de relieve que lleva al 75 % de los jóvenes encuestados para esta investigación a no responder al teléfono móvil.

Las llamadas, una intromisión para los jóvenes

Para realizar el estudio, los investigadores entrevistaron a 1.200 jóvenes de Estados Unidos con fecha de nacimiento entre 1981 y 1996. Hasta el 75 % de estos jóvenes admitieron que consideran el hecho de recibir una llamada como una intromisión en su vida cotidiana. Enric Soler, profesor de Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universitat Oberta de Catalunya apoya esta teoría dado que "Es una intromisión que el joven no sabrá cuánto tiempo lo mantendrá ocupado. Quien llama tiene más necesidad que quien recibe la llamada".

Entre los motivos que llevan a esta afirmación hay varios y de categoría muy diversas. En primer lugar, para los jóvenes esto supone una fuente de estrés y distracción ya que exige una respuesta inmediata. Por ello, prefieren optar por los mensajes a través de aplicaciones de mensajería instantánea, dado que pueden mandar la información y contestar cuando ellos deseen, lo que también les otorga más tiempo para planificar esta respuesta. Por otro lado, encontramos que los jóvenes consideran que las llamadas les quita tiempo y existen otros métodos de comunicación más eficaces y rápidos, como es el hecho de mandar audios que incluso pueden borrarse sino hemos transmitido lo que deseábamos de la manera correcta.

También los jóvenes afirman que en las llamadas no hay vuelta atrás, es decir mediante las llamadas se exige una inmediatez que puede provocar que digan algo de lo que pueden arrepentirse. Debido a esto, optan por no responder y hacerlo cuando verdaderamente estén preparados. Otro de los motivos tiene que ver con la facilidad con la que la comunicación verbal, toda aquella que no queda por escrito o recogida en algún soporte, se pierde. Contar con las cosas escritas puede ayudar a recordarlas de manera exacta y acudir a ellas cuando sea necesario. Hasta un 75 % de los jóvenes encuestados reconoce que las llamadas les quita demasiado tiempo, mientras que el 55 % afirma que no contestan llamadas cuando se encuentran haciendo algo. Además, el 64 % confirma que cuentan con dificultad para hablar con aquellas personas que necesitan algo de ellos.