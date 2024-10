Leire Martínez se pronuncia tras su salida de La Oreja de Van Gogh

La cantante Leire Martínez ha reaparecido este miércoles, dos días después de hacerse público que no seguirá como cantante de La Oreja de Van Gogh, en ETB1, donde no ha querido pronunciarse sobre su situación y se ha limitado a decir que es momento de "estar tranquila, pensar las cosas y tomar distancia".

La cantante ha acudido al programa del canal en euskera de la televisión pública vasca Biba Zuek!, del que es colaboradora habitual y en el que ha hecho una breve alusión a su situación tras dejar de ser miembro del grupo de pop donostiarra después de 17 años.

Después de que los presentadores hayan agradecido su presencia en unos días que "no son fáciles", Leire Martínez ha indicado que no ha querido quedarse en casa y ha eludido responder si se encuentra "bien o mal" porque, ha dicho, cualquier manifestación suya se puede malinterpretar.

"No he querido quedarme en casa y es verdad que en este momento no quiero decir nada más sobre este tema, llegará el momento", ha dicho la cantante. "Ahora es momento de estar tranquila, de pensar las cosas, tomar distancia y ya está, ya llegará".

Asistir al programa, como hace habitualmente, le ayuda, ha confesado. "Cada uno tiene sus ritmos pero yo al menos no he querido quedarme en casa", ha admitido. A partir de ahí, el asunto de su salida de La Oreja de Van Gogh ha quedado zanjado y no se ha vuelto a mencionar durante el programa, en el que Leire Martínez ha participado ofreciendo su punto de vista sobre los asuntos de índole social que han ocupado el espacio televisivo.

El pasado lunes, La Oreja de Van Gogh anunció que el grupo y Leire Martínez separaban sus caminos "después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones" en las que no se han conseguido "acercar diferentes maneras de vivir el grupo".

La banda de mayor éxito del nuevo siglo

La Oreja de Van Gogh saltó en 1998 al éxito con su primer álbum, 'Dile al sol'. La fórmula de melodías amables y pegadizas, con letras más o menos cotidianas, sobre todo de corte romántico, funcionó y los convirtió en el grupo español de mayor éxito comercial del siglo XXI.

En paralelo, Amaia Montero también ganó cada vez más popularidad, algo que se hizo muy evidente en sus colaboraciones fuera del grupo, véase con 'Sin miedo a nada' ya en 2002 junto a Álex Ubago o cuando fue llamada por el mismísimo Miguel Bosé para participar junto a un sinfín de estrellas en su exitoso 'Papito', publicado en marzo de ese aciago 2007.

Aún tras su salida y pese a que también participaba en la composición, La Oreja de Van Gogh logró mantener su personalidad junto a Leire Martínez y, pese a ir menguando el tirón comercial, juntos publicaron otros cuatro discos de estudio, con temáticas cada vez más maduras como la enfermedad, el 11-M o las crisis de las parejas de largo recorrido.