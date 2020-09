El Manitas de 'Art Attack' niega que sea Banksy

Los rumores en redes sociales corrieron como la pólvora por internet: Banksy es en realidad El Manitas del programa Art Attack. El Manitas aparecía en el espacio de manualidades presentado por Jordi Cruz.

Cada cierto tiempo siguen saliendo rumores sobre quién es Banksy, y en esta ocasión le ha tocado el turno a Buchanan.

El rumor ha tenido que ser cortado por el propio Buchanan lanzando un comunicado en el que ha negado tajantemente que sea Banksy. negando que él sea el famoso Banksy.

Este es el comunicado de El Manitas: "Neil Buchanan no es Bansky. Nos han llegado un gran número de consultas durante este fin de semana relacionada con la historia que circula en las redes sociales. Desafortunadamente, este sitio web no tiene la infraestructura para responder a todas estas consultas de forma individual. Sin embargo, podemos confirmar que no hay nada de cierto en el rumor".

¿Quién es Banksy?

A Banksy se le relaciona, entre otras teorías, con el músico Robert del Naja de la banda de trip hop Massive Attack. La prensa británica ha especulado también que su nombre podría ser Robert Banks o Robin Banks, pero este rumor podría haberse originado a partir de una broma por la similitud fonética entre el nombre, Robin Banks, y robbing banks (atracando bancos, en inglés). También lo han llamado Robin Gunningham.

El periodista de The Guardian Simon Hattenstone lo entrevistó cara a cara y lo describió como "una mezcla entre Jimmy Nail y el rapero Mike Skinner". Decía de él que fue a la entrevista en vaqueros, llevaba camiseta y tenía una cadena y un arete de plata. Poco más se sabe de él.