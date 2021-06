Este mapa predice a dónde va el plástico que llega al mar

El impacto medioambiental producido por la contaminación por plásticos es cada vez mayor. The Ocean Cleanup ha elaborado una aplicación para que podamos ver de manera real y visible el impacto que este plástico tiene en nuestro planeta, de manera que se conciencie a la mayor parte de la población sobre este creciente problema.

La gravedad del problema debe ser tomada en cuenta por el mayor número de personas, por eso desde The Ocean Cleanup se ha conseguido desarrollar una herramienta, Plastic Tracker, mediante la cual se visualiza dónde acaba la contaminación producida por el plástico en el océano.

Dónde acaba el plástico

En Plastic Tracker podemos seguir el destino de los plásticos, desechados de manera incorrecta, en los próximos 20 años. Para ello, tan solo hay que acceder a la web habilitada por Ocean Cleanup y Plastic Tracker nos dirá dónde acabará nuestro plástico. Tan solo hay que acceder al enlace de Plastic Tracker, elegir una localización y pulsar Enter. A continuación, podremos seguir el viaje que realizará nuestro plástico hacia la costa y como finalmente acabaría en océano abierto. Dependiendo de la zona en la que se libere puede terminar también en zonas fluviales.

Los desarrolladores han usado modelos de dispersión para calcular y predecir los recorridos que realizan los plásticos hasta el océano. No obstante, Plastic Tracker, como todos los modelos existentes, no cuenta con una fiabilidad ni una certeza del 100 %. Por ejemplo, el plástico no flotante no podría ser mostrado con fiabilidad, dado que este puede hundirse rápidamente o acabar en un vertedero.

Reducir el impacto medioambiental

The Ocean Cleanup se dedica a combatir el impacto en el planeta de la contaminación plástica. En busca de una comprensión más profunda del problema desarrollan soluciones para conseguir erradicar este problema del medioambiente. Otra de sus iniciativas más célebres y conocidas es el equipo de Modelado Computacional, mediante el cual millones de partículas plásticas virtuales pueden ser observadas para ver como acaban en los vertederos o en las playas.

Mediante Plastic Tracker, el organismo buscaba enfrentar a la población a la realidad de la contaminación plástica. Además, para apoyar la iniciativa, The Ocean Cleanup ha creado un apartado de Preguntas Frecuentes donde aparte del funcionamiento de esta herramienta también informan sobre qué podemos hacer nosotros para cambiar el curso de esta contaminación. Entre alguno de estos consejos podemos encontrar la organización de limpiezas de playas o riberas, reducir el uso de plásticos de un solo uso o lavar la ropa sintética lo menos posible.

La herramienta busca concienciar a la población y esta puede responder de manera tanto individual como colectiva. Se puede colaborar con The Ocean Cleanup mediante apoyo financiero en el enlace habilitado para ello.