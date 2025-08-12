ALTAS TEMPERATURAS
Aemet amplía la ola de calor hasta el lunes 18

Mapa con los principales incendios activos en España

La información se actualiza a diario a mediodía con datos del Ministerio para la Transición Ecológica

Activa la fase de preemergencia del plan estatal ante los numerosos incendios que arrasan España

Efectivos de la UME actuando en un incendio en León.
Efectivos de la UME actuando en un incendio en León. / EFE
M. H.

12 de agosto 2025 - 17:14

España se encuentra actualmente en Fase de Preemergencia, en Situación Operativa 1 del Plan Estatal de Emergencias debido a los incendios forestales activos en el territorio.

Este mapa incluye tanto los incendios registrados por el Ministerio para la Transición Ecológica —información que este departamento actualiza a diario— como los datos facilitados por las Comunidades Autónomas.

La información se renovará cada día alrededor de las 12 del mediodía:

