María Segarra, influencer de Sevilla, sobre sus problemas digestivos: "En vez de ir a mejor, cada vez estoy peor"

El Síndrome del Intestino Irritable (SII), más conocido como colon irritable, es un trastorno digestivo crónico que afecta a una gran cantidad de personas y, al parecer, una de ellas es la influencer sevillana María Segarra. En un vídeo que ha compartido recientemente en sus historias de Instagram habla sobre su estado de salud y cómo le ha estado afectando en los últimos meses.

Según los datos de la editorial científica Elviser, se estima que la prevalencia del colon irritable en la sociedad es de entre un 10 y un 20%. Además, se trata de una condición diferente, pero con síntomas muy similares a los del sobrecogimiento bacteriano del intestino delgado (SIBO). "Necesito desahogarme porque, si no, voy explotar en cualquier momento y no quiero llorar", comienza la influencer. "Intento hacer como que no pasa nada y seguir con mi día a día, pero no sabéis el calvario que llevo pasando estos dos últimos meses".

María Segarra padece de colon irritable

"Llevo dos meses con diarrea. No se me quita, de ninguna manera. En cualquier momento, me da un dolor malísimo y tengo que ir al cuarto de baño", prosigue Segarra visiblemente afectada por la situación. "Y la cosa es que a mí esto no me ha pasado en la vida". Según relata en la publicación, todo comenzó cuando dejó de tomar la medicación que, en principio, le había recetado su médico digestivo.

"En mi vida he tenido este problema. Me ha dolido la barriga, se me ha hinchado... pero desde Semana Santa estoy fatal", repite. Ante esta situación, la sevillana se puso en contacto con el profesional. "Llamé a mi digestivo y me dijo que me volviera a tomar la medicación, pero ni con eso. No se me quita. A todo esto, yo tengo el diagnóstico de colon irritable".

"Esto no me ha pasado en la vida"

María Segarra agradece las muestras de cariño y apoyo / Instagram

La creadora de contenidos, conocida en las redes sociales por mostrar las últimas tendencias en moda, maquillaje y estilo de vida, con especial interés en los trajes de flamenca para la Feria de Abril, se muestra preocupada ante la cantidad de trabajo y viajes que tiene por delante. "¿Cómo me voy a ir así, si solo de pensarlo me pongo mala?", se pregunta.

"¿O soy un caso entre un millón que no mejora con nada o tengo algo que nadie averigua? Esto no es normal, no lo puedo entender. Es una tortura", continúa con la intención de que alguien que sepa sobre el tema pueda ponerse en contacto con ella, si se le ocurre alguna solución posible a su problema digestivo. "Una ya pierde la esperanza. En vez de ir a mejor, voy a peor", concluye.

En una publicación posterior, la sevillana ha agradecido las innumerables muestras de cariño que le han llegado después de exponer su situación. "No tengo horas en el día para responder a la cantidad de mensajes que estoy recibiendo. Gracias de corazón", escribe en Instagram. "Ojalá algún día volver a ser la persona que soy de verdad para poder ayudar a todos los que estáis como yo y dar el 100% de mí. Aún pasando por este momento que me está tocando vivir, hay que seguir adelante".