Esta 21 de marzo se celebran varios días internacionales. El 21 de marzo es el Día Internacional de los Bosques, el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el Día Mundial de la Poesía, el Día Internacional del Color y el Día Mundial de la Marioneta, entre otros. Por encima de todos ellos comparece desde hace una década el Día Mundial del Síndrome de Down, un día perfecto para dar visibilidad a estas personas. ¿Por qué el 21 de marzo es el Día Mundial del Síndrome de Down? Aquí os lo contamos.

La historia del Día Mundial del Síndrome de Down empieza a escribirse en diciembre de 2011, cuando la Asamblea General de la ONU decide asignarle un día específico a las personas que padecen este síndrome para generar una mayor conciencia pública sobre dicha cuestión y resaltar el valor inmenso que aportan a la sociedad con su gestos y sus acciones diarias. Personas que a través de un impresionante afán de superación son capaces de alcanzar una cotas de autonomía e independencia infinitas. Así, se decidió que sería el 21 de marzo la fecha adecuada para destacar aún más si cabe a las personas que padecen la principal causa de discapacidad intelectual y la alteración genética humana más común. ¿Por qué el 21 de marzo? Tiene su explicación.

Día Mundial del Síndrome de Down, ¿por qué el 21 de marzo?

Cuando los integrantes de la Asamblea General de la ONU se reunieron para establecer una fecha concreta que conmemorara anualmente el Día Mundial del Síndrome de Down pensaron que el 21 de marzo sería una fecha apropiada centrándose en la simbología de la trisomia del par 21, que es la alteración cromosómica que da origen a la propia enfermedad.

Las células humanas generalmente contienen 23 pares de cromosomas. Un cromosoma en cada par proviene de tu padre, el otro de tu madre. El síndrome de Down se genera cuando se produce una división celular anormal en el cromosoma 21. Estas anomalías en la división celular provocan una copia adicional parcial o total del cromosoma 21. Este material genético adicional es responsable de los rasgos característicos y de los problemas de desarrollo del síndrome de Down.

El síndrome de Down se genera cuando se produce una división celular anormal en el cromosoma 21 y de ahí el 21 para señalar el día

Esta alteración se produce de forma totalmente espontánea, sin que exista una causa aparente sobre la que se pueda actuar. El síndrome de Down sí se puede transmitir de padres a hijos, pero en la mayoría de veces no es hereditario.

Desde el punto de vista médico, cuando se producen translocaciones equilibradas, los padres, ya sea la madre o el padre, tienen parte del material genético del cromosoma 21 reordenado en otro cromosoma, pero no tienen material genético adicional. Esto quiere decir que no tienen signos ni síntomas de síndrome de Down, pero pueden pasar la translocación desequilibrada a sus hijos y provocar que tengan síndrome de Down.