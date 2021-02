¿Qué tiene este masajeador eléctrico de cuello y espalda que arrasa en Amazon?

Las horas delante del ordenador, sentados revisando apuntes o trabajando suelen traernos algunas consecuencias, como la de sobrecargar la zona de los hombros, o sufrir molestias en espalda, tirantez o dolor de cuello.

Siempre aconsejaremos acudir a un profesional que valore cada caso, pero si nuestra molestia es leve y lo que necesitamos es relajar y destensar un poco la zona, este masajeador eléctrico puedes usarlo en casa, para aplicarte también calor y disfrutar de un masaje suave.

Un masajeador en cualquier momento y lugar

El masaje se ha llegado a convertir en un momento de bienestar muy placentero, especialmente si es relajante y no descontracturante (esos duelen más), y es que una sesión de masaje con un especialista nos ayuda a aliviar el estrés, la fatiga y ayuda a mejorar la circulación.

De esta forma, artículos como este masajeador, emulan en cierta manera este momento. Su precio ahora 66,99€. Ahorras: 33,00€ (33%)

Puedes aplicarlo en la zona que prefieras, cintura, hombros, espalda o piernas. Cuenta con ocho cabezales masajeadores que trabajan juntos, el diseño en forma de U invertida hace que se adapte perfectamente a la forma de tu cuello.

Además tiene rodillos que realizan movimientos de rotación bidireccional en zonas como la espalda, el vientre, los glúteos o los gemelos.

Con su función de calentamiento proporciona un efecto calmante para los músculos doloridos, ayudando también a destensar la zona. Tiene, de hecho, protección contra el sobrecalentamiento y un apagado automático a los 20 minutos para garantizar la seguridad en su uso. Los mandos los encuentras en los mangos, allí podrás ajustar el masajeador a tu gusto, cambiando la velocidad y la intensidad.

Valoraciones en Amazon

Con más de 7.000 valoraciones, éstas son algunas de las que podemos encontrar en Amazon:

". Yo trabajo muchas horas sentado en el ordenador y me lo puse y oye, una maravilla. Estos días estaba super fastidiado de la espalda, sobre todo los hombros, y tras la sesión de ayer, una media hora, y ahora mismo estoy perfectamente. Lo mejor es que lo vas moviendo con las manos y lo vas llevando a los puntos donde lo necesitas."

"Va genial en la musculatura del cuello y los hombros, en la parte media de la espalda, en la zona lumbar así como en las piernas. Realiza un masaje bastante intenso que se puede controlar en tres velocidades y dos direcciones de giro de las bolas. Además también puede emitir un ligero calor que ayuda a relajar en mayor medida la musculatura. "

"Lo compré para mi y añadí tres más para compañeros del trabajo. Somos informáticos y el tema de la tensión en el cuello siempre está presente, pero ahora, cuando llego a casa me lo pongo los 20 minutos que dura una sesión y me deja la zona totalmente relajada. No creía que sería tan eficaz pero me ha sorprendido."