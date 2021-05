Una mascarilla de tela de tres capas, tan eficaz como una quirúrgica

Pasan los meses y las indicaciones y teorías sobre el uso de los diferentes tipos de mascarilla no cesa. Cada semana nos encontramos con distintas investigaciones que nos ofrecen los beneficios y las desventajas de ponernos unas u otras mascarillas.

Quirúrgicas, higiénicas, FFP2, FFP3, de tela...Uno de los últimos estudios, llevado a cabo en las universidades de Bristol y Surrey (Reino Unido) nos indica que las mascarillas de tela de tres capas bien ajustadas pueden ser tan eficaces para reducir la transmisión de la COVID-19 como las mascarillas quirúrgicas.

La revista 'Physics of Fluids' es la que recoge este informe en el que se detalla la forma en que las gotas de líquido son capturadas y filtradas en las mascarillas de tela, revisando y modelando los procesos de filtración, incluida la impactación inercial, que no filtra como lo hace un tamiz o un colador, sino que funciona forzando al aire de la respiración a girar dentro de la mascarilla tanto que las gotas no pueden seguir la trayectoria del aire.

En su lugar, las gotas chocan contra las fibras del interior de la máscara para evitar su inhalación.

El equipo descubrió que, en condiciones ideales y dependiendo del ajuste, las mascarillas de tela de tres capas pueden funcionar de forma similar a las mascarillas quirúrgicas en cuanto a la filtración de las gotas, reduciendo en ambos casos la exposición entre un 50 y un 75 por ciento.

Por ejemplo, si una persona infectada y otra sana llevan mascarillas, los científicos creen que esto podría suponer hasta un 94 por ciento menos de exposición.

"Esperamos que nuestro trabajo sirva para optimizar el diseño de las mascarillas en el futuro y esperamos que ayude a recordar a la gente la importancia de seguir usando mascarillas mientras la covid-19 siga presente", destaca el doctor Richard Sear, coautor del estudio y director del Grupo de Materia Blanda de la Universidad de Surrey.

Recomendaciones y claves

Hace unas semanas ya se apuntó que utilizar dos mascarillas puede casi doblar la efectividad para filtrar partículas del tamaño del coronavirus, evitando que lleguen a la nariz y se pueda desarrollar la enfermedad o transmitirla al resto de las personas y previamente el Consejo General de Enfermería ya nos había mostrado una serie de claves para saber qué tipo de mascarilla usar en función de la actividad que llevemos a cabo, casi siempre en función del riesgo de transmisión de aerosoles, ya sea por tratarse de un lugar cerrado, por estar poco ventilado o porque se realicen actividades o técnicas que los generen en mayor medida.

Eso sí, cuando hablamos de mascarillas de tela hay que tener en cuenta cuáles debes desechar. No toda mascarilla de tela es adecuada. Las mascarillas artesanales o de tela son de las que más llevan a confusión, ya que aunque están permitidas, hay algunos tipos que no sirven para su objetivo: frenar el contagio del coronavirus.

Debemos tener en cuenta que la mascarilla expliquen los materiales que se utilizan para su elaboración, confección, marcado y uso, además del número de lavados que puede asumir y cómo hacerlo.