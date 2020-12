Más de 150 mascarillas marcadas como inseguras por la Unión Europea

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha recopilado en su página web todas las alertas sobre mascarillas inseguras recogidas en el Sistema de Alerta Rápida de la Unión Europea (RAPEX), donde se advierte sobre la comercialización de más de 150 tipos de mascarillas que son inseguras para sus usuarios al no cumplir las especificaciones técnicas dictaminadas por la UE.

Las mascarillas, todas ilegales, presentan graves problemas de filtrado de partículas, lo que inutiliza su función y no cuentan o no se ajustan a la normativa de protección según ha alertado el Sistema de Alerta Rápida de la Unión Europea (RAPEX).

Según ha especificado la OCU, la mayoría de estas mascarillas son de tipo FFP2 o equivalente (N95, KN95 y KF94). Estas mascarillas resultan inseguras ya que, en el amplio listado ofrecido, por ejemplo, hay más de 80 que filtran menos partículas de las que deberían, mientras que otras tantas no cuentan con certificados "con lo que no ofrecen garantías de que la filtración que anuncian sea real".

Entre las mascarillas denunciadas por RAPEX también se encuentran todo tipo de mascarillas higiénicas, infantiles, etc. Todas ellas con un porcentaje de filtración inferior al que debería tener para la categoría en la que se encuentran.

En este grupo encontramos, entre otras, las siguientes:

Lucca Light Lucca Care KN95/FFP2

Lucca Care KN95/FFP2 KN95 mask lug type

mask lug type Disposable Respirator Mask KN95 – FFP2 NR K-J-L

KN95 – FFP2 NR K-J-L ERA MASKE – BARASAN Disposable Flat Fold Respirator ERA 1300 FFP3 NR

– BARASAN Disposable Flat Fold Respirator ERA 1300 FFP3 NR KGT TK 95 Atemschutzmaske TK – N95 FFP2

Igualmente, desde la organización de consumidores recuerda que el hecho aparezca el sello de CE no es garantía de nada, ya que no indican la certificación, por lo que no sería válido y no habría que darle credibilidad.

En este grupo encontramos:

Simbio Disposable Non Sterile Mask SBH4819

SBH4819 KN95 Face Mask FFP2 Nº.D

Face Mask FFP2 Nº.D Disposable protective mask with 3 layers

KN95

3M AURA 9332 + (falsificado)

Pero los problemas de seguridad no vienen dados simplemente por la filtración de partículas. Más de 38 de las mascarillas aparecidas en el listado presentan problemas de ajuste, hecho este que hace que las mascarillas no se adapten a la normativa comunitaria vigente.

Algunas de las mascarillas recientemente incorporadas a este listado por este problema son:

Disposable Respirator Mask KN95 - FFP2 NR K-J-L

- FFP2 NR K-J-L ERA MASKE - BASARAN Disposable Flat Fold Respirator ERA1300 FFP3 NR

- BASARAN Disposable Flat Fold Respirator ERA1300 FFP3 NR VHC Global Three-dimensional protective respirator KN95

Three-dimensional protective respirator KN95 Allta Respirator 9591 9591, KN95

9591 9591, KN95 Respirator disposable face mask non for medical

Además, desde la OCU han recordado la existencia de "dos falsificaciones: la mascarilla 3M modelo 9501V y 3M AURA 9332+. Son falsificaciones de estas mascarillas de 3M, y pese al marcado CE, no indican certificaciones. Ambas mascarillas son falsas, ilegales e inseguras".