Los mejores gazpachos para refrescarte este verano, según la OCU

Llega el verano y con la calor apetece tomar bebidas frescas. Muchas personas recurren a bebidas azucaradas como refrescos con cola que poseen mucha glucosa e hidratos. Pero existe un alimento que se le denomina el rey del verano, el gazpacho. Se trata realmente de una sopa fría, muy bien conocida aquí en Andalucía, que posee un cúmulo importante de vitaminas, minerales, grasas monoinsaturadas, hidratos, fibras y antioxidantes. Por ello es una de las comidas más sanas que existen. Refresca a la vez que hidrata, perfecto para el verano con las temperaturas tan altas.

Los ingredientes naturales que lleva el gazpacho casero son: aceite de oliva, vinagre, agua, tomates de pera, pepinos, pimientos verdes, cebolletas, dientes de ajo y sal. Pero hay muchos consumidores que no tienen tiempo para elaborarlo y prefieren compararlo en el supermercado. Realmente no está igual que el gazpacho casero, pero depende de que marca se escoja estará más al gusto o no del comprador. Y aquí surge la gran duda, ¿qué marcas de las actuales es más parecido a uno casero? ¿Cuál tiene menos conservantes? ¿Un precio más barato significa que es peor?

El gazpacho es considerado el plato por excelencia del verano.

El análisis realizado por la OCU ha sido a 41 productos de gazpacho de diferentes marcas, tanto blancas como de supermercado. Y este ha consistido en una revisión de sus etiquetas, un análisis microbiológico en el laboratorio de los ingredientes para después una degustación de expertos analizando sus propiedades como la textura o el color.

Por lo tanto el mejor valorado es el Gazpacho Raf de Santa Teresa, envasado en plástico de 750 ml que posee una valoración de 85 sobre 100. Es el que tiene un poquito más de ventaja frente a los de atrás pero su precio asciende a 5,05 euros/litro.

Después encontramos el Gazpacho Suave de La cocina que vende Aldi que posee una puntuación de 82 y su precio es mucho más barato: 1,19 euros/litro. Este es el que mayor relación calidad-precio posee.

Otras que se acercan a esta calidad-precio son el Gazpacho Tradicional Chef Select de Lidl con un 83 de puntuación pero el precio sube un poco hasta 1,39 euros/litro. Completan el top 5 el Gazpacho Alipende de Ahorramás y el Gazpacho Suave Al punto de Dia.

No ha habido diferencias entre la forma de envasarlo, si ha sido plástico o cartón, por lo que la diferencia entre los productos son el precio y la degustación. Además los gazpachos que se anuncian que llevan ingredientes ecológicos son un 28% más caros. No sale caro comprar un buen gazpacho y lo más importante es que desde la OCU comunican que no ha habido ningún problema de procesado e higiene en cualquiera de los 41 que se han analizado.