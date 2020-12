Así ha cambiado la pandemia el mercado laboral: cinco tendencias de los procesos de selección en 2021

Como en muchos otros ámbitos, el coronavirus también ha tenido un fuerte impacto en el mundo laboral. La mayoría de empresas han tenido que adaptarse para continuar su actividad y afrontar la crisis y no todas lo han conseguido.

Algunas de las medidas que se han tomado en los últimos meses se descartarán cuando haya pasado la pandemia, pero otras muchas permanecerán. Eso es al menos lo que apunta un estudio de Sodexo, según el cual nueve de cada diez firmas consultadas creen que estas nuevas prácticas han llegado para quedarse y un 37% de ellas están pensando en iniciativas laborales a corto plazo por la Covid-19.

La nueva realidad que ha impuesto, a la fuerza, el coronavirus ha requerido que las empresas adapten también sus procesos de selección de personal (las que han podido seguir contratando, claro) y, con 2020 a punto de terminar, es seguro que en 2021 los departamentos de Recursos Humanos seguirán entrevistando a candidatos por videollamada, pero además deberán buscar en ellos las habilidades necesarias para los nuevos métodos de trabajo que se han ido implementando por la pandemia.

La crisis sanitaria ha acelerado la transformación digital de muchas compañías que, entre otras cosas, han hecho de la necesidad virtud y han abrazado el teletrabajo, sobre el que se han mostrado reticentes durante años (la cultura del presentismo, tan arraigada en nuestra sociedad).

También ha cambiado la forma en la que buscan trabajadores, y todo apunta a que esos cambios seguirán vigentes al menos durante 2021: "Las empresas están adaptando sus procesos de selección y en el futuro ya no volverán a basarse en las mismas pautas tradicionales que se han estado aplicando durante años", explica Miriam Martín, directora de Marketing de Sodexo Beneficios e Incentivos, firma que ha analizado las cinco tendencias clave que marcarán los procesos de selección durante los próximos meses.

Menor importancia de la situación geográfica del candidato

Como comentábamos más arriba, muchas empresas han optado este año por extender el teletrabajo, una modalidad que han implementado o ya tenían el 94% de las empresas, según el análisis de Sodexo que añade que un 63% de las compañías cree que se crearán más puestos de trabajo en remoto o habrá una conversión de puestos de trabajo tradicionales a remotos por la crisis sanitaria.

Es por ello que, al menos en 2021, los empleos que no requieran de una presencia física en un lugar concreto serán los más atractivos. Los departamentos de Recursos Humanos ampliarán el rango geográfico de sus búsquedas de trabajadores, teniendo en cuenta ubicaciones que antes no se consideraban y ya no será tan importante dónde resida o desde dónde se conecte un trabajador, sea en otra provincia, comunidad autónoma o incluso en otro país.

Lidiar con el 'onboarding' digital

Una de las cosas que más está costando a un 42% de las empresas españolas, según datos de Sodexo, es mantener una buena comunicación con los trabajadores, algo que ya ocurría en los centros de trabajo cuando toda la plantilla acudía a ellos pero que se ha acentuado con la distancia física.

Los problemas de comunicación perjudican siempre a la productividad, el ambiente de trabajo y la relación laboral entre empleados y entre ellos y sus superiores, pero en el nuevo escenario del coronavirus es un problema aún mayor, sobre todo para las nuevas incorporaciones. En los próximos meses la mayoría de las altas serán desde el principio a distancia y, en muchos casos, algunos de los nuevos trabajadores no conocerán sus oficinas hasta tiempo después de su incorporación.

Ello requiere de una nueva forma de gestión que, apunta Sodexo, debería incluir el año próximo digitalización de los procesos para la integración efectiva de los recién llegados, con eventos de bienvenida de forma virtual, gamificación de los procesos, plataformas virtuales de onboarding y, sobre todo, acciones de comunicación interna.

Nuevas acciones de atracción y retención de talento

Si los trabajadores pueden ahora optar a puestos para los que, quizás por situación geográfica, antes no eran considerados, las empresas quizás deban enfrentarse a dificultades para conseguir que sus mejores empleados se queden con ellos. Por eso deben reformular sus acciones de atracción y retención del talento y durante el próximo año se espera que mejoren aspectos como horarios más flexibles, algo que ya están ofreciendo un 77% de las empresas por el coronavirus.

Y no solo eso. También cobrarán relevancia políticas de conciliación y bienestar físico y emocional de los empleados, algo que explica Sodexo han adoptado o van a adoptar más allá de la crisis sanitaria un 44% de las firmas. A ello se añadiría una oferta de beneficios sociales más adaptada al entorno digital, con servicios de formación online, pago de la cuota de internet o servicios de guardería y gimnasio virtual.

Especialización y perfiles digitales

La aceleración digital que ha traído la pandemia a las compañías ha impulsado la necesidad de contar con empleados más especializados y con capacidades digitales. Según el último Observatorio de Empleo Digital de ISDI, en mayo pasado se produjo un incremento del 191% en las ofertas de búsqueda de profesionales con conocimientos digitales que se ha mantenido durante varios meses.

Se espera que el próximo año los reclutadores sigan buscando, más que nunca, candidatos con perfiles híbridos y con capacidades digitales que puedan enfrentarse y adaptarse rápidamente a esta nueva realidad.

Perfiles de liderazgo más cercanos y sensibles

El trabajo en remoto ha cambiado la forma de coordinar equipos y ahora se hace casi siempre a distancia, por lo que cada vez serán más necesarios aquellos nuevos perfiles de liderazgo capaces de gestionar la incertidumbre, mantener la motivación a distancia y que tengan mayor empatía y sensibilidad con el estado de ánimo de sus empleados. Por ese motivo, cobrarán más importancia las soft o essential skills para los puestos de dirección y, de hecho, según Sodexo el 22% de las empresas han ofrecido formación sobre la gestión de equipos en remoto a los jefes de equipo.

Será éste un punto que tendrán también en cuenta para el próximo año los departamentos de selección de personal, que deberán analizar la personalidad de quienes se postulan para un puesto de liderazgo y su capacidad para adaptarse a una nueva situación y aportar soluciones.