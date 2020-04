El miedo a la normalidad puede aparecer con el fin del confinamiento.

Con la vuelta a la normalidad que parece acercarse cada vez más, los psicólogos advierten de la posibilidad de sufrir temor a la ansiada cotidianeidad.

Según la psicóloga granadina Estela Peña, “la población, en general, puede verse afectada por trastornos de ansiedad, van a aumentar los casos de trastornos obsesivos compulsivos por la limpieza y lavado por miedo a contagiarse o comprobaciones hipocondríacas, trastornos de ansiedad generalizada, trastornos de agorafobia o miedo a los espacios abiertos y centros comerciales y problemas de sueño”.

De algún modo u otro, los individuos se verán afectados “ya que el miedo es una emoción intrínseca al ser humano y en esta situación no es más que el instinto de supervivencia haciendo su trabajo”. “Esperemos que no se mantenga prolongado en el tiempo ni se generalice cuando pase esta pandemia ya que no todas las personas desarrollan un trastorno después de vivir este tipo de situaciones”, explica la experta.

Es importante hablar abiertamente de los miedos con alguna persona de nuestro entorno y, si es necesario, pedir ayuda psicológica

Pero, ¿cómo hacer frente a los miedos que surgen tras una situación tan extrema? Los miedos son emociones naturales que, tal y como explica la psicóloga, “no son más que el instinto de supervivencia actuando en determinadas situaciones, en este caso me atrevería a decir que es una emoción útil y necesaria. El problema es cuando ese miedo se apodera de nuestra conducta o aflora de modo exagerado o continuado en el tiempo y provoca la molesta ansiedad”.

Más que enfrentarnos a los miedos, Peña aboga por aprender a detectarlos, analizar si realmente ese miedo es real o estamos imaginado situaciones hipotéticas, aprender a convivir con ellos y realizar ejercicios de relajación o actividades que nos resulten agradables y nos evadan de la realidad. También es importante hablar abiertamente de ellos con alguna persona de nuestro entorno y si es necesario pedir ayuda psicológica.

A pesar de lo difícil de la situación, la psicóloga lanza un mensaje positivo, “el ser humano tiene las herramientas psicológicas necesarias para enfrentarse a situaciones como esta, solo hay que desarrollarlas adecuadamente. Es normal y saludable sentir miedo, tristeza e incertidumbre y no debemos culparnos por ello. Este tipo de acontecimientos pueden suponer un antes y un después en nuestras vidas, pero recordad que está en nuestras manos que nos sirva como aprendizaje”, concluye.

Estrés postraumático

Peña apunta que “los sanitarios y demás personas que se han estado enfrentando directamente al problema en el "campo de batalla" podrían desarrollar en muchos casos el Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT), un trastorno de ansiedad que se ve muy frecuentemente en supervivientes de guerras y catástrofes naturales, accidentes graves, etc. debido a las situaciones de estrés continuado que han protagonizado en los hospitales, así como trastornos del sueño, ansiedad generalizada, sentimientos de culpabilidad y desesperanza”.

También alude a los familiares de las víctimas fallecidas que “ni siquiera han podido realizar un duelo normalizado ya que no han podido despedirse de sus seres queridos de forma adecuada y esto puede generar depresión, duelos patológicos y también TEPT”.