Coronavirus Sevilla. El confinamiento acaba este domingo para más de 321.000 niños

Se han convertido en los protagonistas involuntarios de la sexta semana del estado de alarma. Sobre ellos ha girado otra de las polémicas que ha provocado una situación sin precedentes cercanos en toda España. Se trata de los menores de 14 años, los cuales, desde el domingo, podrán salir de sus hogares y realizar paseos cortos, siempre acompañados de adultos y en grupos máximos de tres.

El fin del confinamiento para esta población es la primera de las medidas para la recuperación gradual y muy lenta de la normalidad. De ella se beneficiarán en la provincia de Sevilla 321.343 personas, un grupo conformado por los niños con edades comprendidas entre los 0 y 14 años.

Este segmento poblacional supone poco más del 16% del padrón provincial, un porcentaje no demasiado alto y que es indicativo de la bajada de la natalidad que ha sufrido el país a raíz de la crisis financiera vivida a finales de la década pasada y a comienzos de la actual. Dicho dato viene recogido por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que pormenoriza la información demográfica por edades.

De ellos, los menores con 10 años son los que mayor presencia tienen (25.157) y, por tanto, los que más saldrán a la calle a partir del próximo domingo. Las cifras se reducen desde los siete años. El grupo con menos peso demográfico son los bebés que no cuentan aún con 12 meses (15.918), otro síntoma del descenso que se ha registrado en la natalidad sevillana los últimos ejercicios, lo que provoca un mayor envejecimiento de la población.

En la capital

Por municipios, destaca el caso de la capital, donde el confinamiento acabará este fin de semana para 101.818 niños de hasta 14 años, lo que supone el 15% de su población, que en el último padrón se quedó por debajo de los 700.000 habitantes. Aquí el grupo más numeroso es el que nació antes de la crisis financiera o en sus inicios, los adolescentes de entre 10 y 14 años, que suman 37.062 y que también desde el domingo podrán realizar paseos cortos, aunque siempre acompañados por un mayor de edad.

Respecto a la provincia, destaca el caso del área metropolitana, donde sobresale Dos Hermanas, cuya población ha crecido en un solo ejercicio en 800 personas. Desde el domingo podrá verse por sus calles a 24.883 menores de hasta 14 años, lo que representa el 18,6% su población actual, un porcentaje ligeramente superior a la media provincial y al de la capital, lo que evidencia la importancia que adquiere este municipio en la demografía sevillana. De este colectivo, el grupo más importante lo conforman, de nuevo, los adolescentes de entre 10 y 14 años, con 9.382 menores, la mayoría de los cuales acuden, en circunstancias normales, a clases de enseñanzas medias y ahora podrán salir de sus hogares tras 40 días confinados.

Otra localidad donde la población que estará en las calles desde el domingo resulta bastante importante en cuanto a cifras es Alcalá de Guadaíra, con 14.086 menores de hasta 14 años, es decir, el 18,71% de sus habitantes, proporción que también se sitúa por encima de la media provincial y de la capital. En otros municipios importantes de la provincia los niños a los que se les levantará el confinamiento no alcanzan ya los 10.000. Tal es el caso de Utrera (8.509), Mairena del Aljarafe (8.379), Los Palacios (6.983), Écija (6.593), Tomares (5.047), San Juan de Aznalfarache (3.750) o El Viso del Alcor (3.566).

La Sevilla vacía

En el lado opuesto se encuentra la denominada Sevilla vacía, que ha sufrido una severa sangría poblacional los últimos años, ya que muchos de sus habitantes se han trasladado al área metropolitana en busca de nuevas oportunidades laborales o, incluso, han abandonado la provincia. En sus municipios los menores de hasta 14 años no suman ni cuatro dígitos. Así ocurre en Las Navas de la Concepción, en la Sierra Morena de Sevilla, con 200 niños con dicha edad (el 12,8% de su padrón); o en Almadén de la Plata (Corredor de la Plata), con 139 menores con esos años, el 10% de su población. Serán comarcas, por tanto, donde el comienzo de la "desescalada" se notará mucho menos.

Los menores podrán salir a la calle de nueve de la mañana a nueve de la noche. Podrán dar paseos de una hora, alejarse hasta un kilómetro de sus domicilios, ir en grupos de tres, aunque, eso sí, siempre en compañía de un adulto y manteniendo los distanciamientos de seguridad (como mínimo, dos metros). De igual forma, se les permite llevar juguetes y patinetes.

En cuanto al uso de mascarillas, no resulta recomendable para menores de tres años. El resto sólo la tendrá que utilizar cuando no se cumplan el distanciamiento mínimo. Por tal motivo, no podrán acudir a parques -que continuarán cerrados- ni a zonas de recreo o comunes en urbanizaciones. Los que vivan en municipios podrán dar paseos por el campo. Para los más pequeños también se permite el uso de los carritos.