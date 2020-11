¿Qué es el misterioso monolito de 3 metros hallado en el desierto de Utah?

Una misteriosa estructura de metal de 3 metros hallada en el desierto en Utah desata toda clase de dudas sobre su procedencia. El monolito, que recuerda al de la película de 2001, una odisea en el espacio de Stanley Kubrik, fue descubierta por el departamento de salud pública, que sobrevolaba la zona en helicóptero mientras hacía un reconocimiento sobre el ganado de la zona.

El monolito mide tres metros y está anclado al suelo férreamente, por lo que la principal teoría se inclina a que es una obra de arte de algún artista.

El monolito destaca en lo desértico por un brillo fuerte metálico entre lo terrizo del terreno desértico.

'Who Does This Kind of Stuff?' Mystery Metal Monolith Discovered in Utah Desert. via @Storyful pic.twitter.com/LNNUccFORQ

El peculiar hallazgo se pudo encontrar desde el aire, cuando los trabajadores estatales divisaron algo extraño que brillaba en una zona recóndita. Tras una inspección en el suelo se dieron cuenta de que era un monolito de metal que se había instalado en un área aislada entre las rojizas rocas.

"Uno de los biólogos es quien lo vio y simplemente volamos directamente sobre él […] Él estaba como, '¡Espera, espera, espera, date la vuelta, date la vuelta!' Y yo estaba como: '¿qué?' Entonces, él dijo: 'Hay una cosa allá atrás, ¡tenemos que ir a verla!'", comentó el piloto Bret Hutchings a medios locales.

Las autoridades publicaron fotografías y vídeos de su peculiar hallazgo. Por medio de un comunicado, el Departamento ha explicado que la ubicación será secreta porque está en un área "muy remota" y temen que haya curiosos que puedan quedar atrapados o perdidos, y necesiten de un rescate.

The @UtahDPS helicopter was assisting the @UtahDWR in counting bighorn sheep in remote southern Utah Wednesday when the crew encountered something entirely 'out of this world'...@KSL5TV #KSLTV #UtahPhotojournalist: @Photog_Steve5 pic.twitter.com/f8P0fayDIS