Coronavirus en España: confirmada la muerte de 17 ancianos con coronavirus en una residencia de Madrid

La Comunidad de Madrid ha confirmado este martes el fallecimiento por coronavirus de 17 ancianos de la residencia para mayores Monte Hermoso, ubicada en la capital. Fuentes del Gobierno regional han corroborado esta información tras una consulta con el Gobierno central, a través del Ministerio de Sanidad, que es el "responsable de recopilar y divulgar los datos del coronavirus".

De los 17 fallecidos, 15 han muerto desde el pasado viernes y otros dos forman parte de un grupo de seis ancianos que dieron positivo por coronavirus y fueron trasladados al Hospital Clínico San Carlos, que aporta material sanitario y medicamentos y está en contacto con este centro.

Familiares de los ancianos usuarios de la residencia, con plazas privadas y otras concertadas, habían urgido información a la empresa que la gestiona y a las autoridades sanitarias, antes de que la Comunidad comunicara oficialmente la cifra de fallecidos.

Según la versión de un familiar, Sanidad Pública aseguró que hasta el lunes había 17 fallecidos y que este martes se habían producido otros dos fallecimientos. No obstante, este familiar no ha podido conocer cuántos residentes han sido trasladados al hospital, a pesar de que lo ha solicitado por carta a la dirección.

Ayer lunes, y siempre según este testimonio, varios familiares recibieron una carta en la que se les animaba a llevarse a los residentes a casa y, si no, se les indicaba que "había que firmar" si la persona se quedaba en la residencia, en contra de lo recomendado por las autoridades.

A primera hora de la tarde del martes, la dirección les ha remitido otra comunicación en la que les explica que "se ha procedido a reforzar la plantilla, de manera que puedan cubrir todas las necesidades de los residentes", debido a que actualmente disponen "de ayuda tanto de la Consejería de Sanidad como del Hospital Clínico San Carlos".

La carta detalla que les han hecho llegar "material imprescindible tanto para la protección del personal que cuida a los residentes como para suministrar a éstos últimos, tales como mascarillas, batas o balas de oxígeno" y explica que "se está recibiendo apoyo externo de otros profesionales sanitarios que, desinteresadamente", les ayudan con los residentes.

También les aseguran que tendrán información diaria, detallada. El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha dicho en una entrevista en la Cadena Ser que se está poniendo en marcha medidas para que todos los hospitales estén en contacto con las residencias de mayores.

Al respecto, ha recalcado la importancia de que la Consejería reciba información por parte de las residencias de mayores, ya que son "un foco de contagios", y ha añadido que, si no hay comunicación, es "muy difícil" hacer un seguimiento.

Ayuso no sabía la situación de la residencia Monte Hermoso y defiende que no es "la tónica general"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado que no sabía que la residencia Monte Hermoso, donde han fallecido 17 mayores por coronavirus, no estaba medicalizada y defiende que no es "la tónica general" de las residencias en la región.

En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, ha asegurado que les ha llegadola información de la residencia "a lo largo de la tarde" y ha asegurado que dentro de toda la red de la autonomía están todas medicalizadas.

La dirigente regional ha asegurado que ya se han medicalizado todas las residencias que son públicas, estrictamente de la Comunidad, así como las privadas-concertadas como es este. Lo que han hecho ha sido trasladar equipos médicos a todas ellas y proteger a los mayores, porque, tal y como ha incidido, "es la población más vulnerable" junto a aquellos que tienen patologías previas.

Por otra parte, Ayuso ha desgranado que mañana comienzan a funcionar los hospitales medicalizados en la región y el jueves se va a activar la app móvil que va a permitir descongestionar el teléfono de personas atendidas por coronavirus.