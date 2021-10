Una de cada diez mujeres utiliza la misma ropa interior durante tres días o más

Lo de darle la vuelta a la ropa interior usada es, para muchos, más que una broma, una realidad. Sabemos que el número de ropa íntima que tenemos es limitado y que, con el precio de la luz, no se puede estar continuamente poniendo lavadoras, pero ¡cuidado! Esta práctica no es del todo saludable.

Y es que según muestra una encuesta realizada por The Derm Review, el 21% de las mujeres reconoce que vuelven a usar su ropa interior varios días sin lavarla. Los datos no acaban ahí, ya que el estudio también ha revelado que una de cada diez mujeres admite que utiliza su ropa interior sucia durante tres días o más.

A raíz de los datos, la comunidad científica no ha tenido más remedio que alzar la voz. De esta forma, los investigadores que participaron en el estudio, expusieron que llevar la misma ropa interior sucia en repetidas ocasiones provoca las condiciones perfectas para que se desarrollen bacterias dañinas.

Elle Macleman, bioquímica especializada en el cuidado de la piel, ha declarado al respecto que: "Puede resultar tentador reducir el número de lavados utilizando la misma ropa interior durante más de un día. Pero los riesgos para la salud que suponen las infecciones, la irritación, las secreciones anormales y los brotes en la piel deberían hacer que te lo pensaras dos veces antes de volver a usar tu ropa interior durante varios días".

No cambiar ni lavar la ropa interior después de hacer ejercicio incrementa el olor corporal y la posibilidad de que se produzcan brotes o se altere el microbioma vaginal

Es decir, que la ropa interior hay que cambiarla todos los días sin excepción: no sirve de nada mantener unas medidas de higiene íntima diarias y adecuadas si luego se utiliza la ropa interior sucia. Y si no ha quedado del todo claro, la experta reitera: "Las que llevan la ropa interior a la cama están aumentando potencialmente el riesgo de aftas, vaginitis y vaginosis bacteriana. Por su parte, quienes no se cambien y laven su ropa interior poco después de hacer ejercicio podrían ver incrementado notablemente el olor corporal y la posibilidad de que se produzcan brotes o se altere el microbioma vaginal".

¿Qué infecciones puede causar usar ropa interior sucia?

Que los hongos y bacterias proliferan en lugares húmedos es algo que la mayoría estudió en la enseñanza primaria, aunque a muchos se les haya olvidado. De esta forma, llevar la misma ropa interior repetidamente sin lavarla, lo que hace que la humedad del sudor de las ingles se asiente en el tejido, puede dar lugar, entre otras cosas, a candidiasis, una infección producida por un hongo que resulta en erupciones que pican mucho y son muy desagradables. Y, por cierto, la candidiasis se contagia durante las relaciones sexuales sin protección.

También puede aparecer la vaginosis bacteriana, una infección que hace que la vagina tenga un fuerte olor a pescado. Todo muy desagradable.

La Dra. Nichola Cosgrove, especialista en el cuidado de la piel de Natura Emporium, explica que el no cambiarse de ropa interior de forma diaria contribuye a la acumulación de bacterias como "la Escherichia coli, los estafilococos, los estreptococos y muchas otras que son perfectamente normales y útiles cuando se mantienen en sus niveles requeridos" pero que, ubicadas en un ambiente cálido y húmero "empezarán a multiplicarse sin control".