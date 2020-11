Un niño pide una muñeca como regalo "para ser un buen padre"

Las redes sociales tienen un nuevo contenido viral, y esta vez, también entrañable y educativo. Han caído rendidas ante un niño que, sin saber de su acción, ya está desafiando los estereotipos de género, tras pedir de regalo una muñeca a su madre.

La historia que compartió su propia mamá, Rocío Natalia. El niño de Puerto Rico pidió a su madre una muñeca tipo “Nenuco” porque él tiene la intención de ser un buen padre, con el ejemplo que le dio su propio papá. La naturalidad del niño y su buena voluntad han provocado que la historia se viralizara y cientos de personas comentaron que era excelente que se “rompa con esas ideas antiguas y machistas” pues no sólo las niñas pueden jugar con muñecas, ni las mujeres son las únicas responsables en la crianza de los hijos.

Les cuento que mi hijo, quien juega con su hermana TODOS los días, me pidió que le comprara una muñeca porque su hermana... Publicado por Rocío Natalia en Lunes, 12 de octubre de 2020

Compartido más de 135.000 veces en redes sociales, el mensaje cuenta a través de Facebook esta historia con la que Rocío Natalia da a conocer que su pequeño siempre juega con su hermana, y quería también una muñeca, pero para ser “ser un gran papá” como el suyo. La mujer compartió la fotografía sonriente del pequeño, quien estaba feliz con su bebé, al que cuida, arrulla y abraza como si se tratara de un niño de verdad.

“No sé ustedes, pero con enseñarle a mi hijo a cooperar en el hogar y permitirle jugar a ser buen padre, me estoy asegurando de dejarle un excelente hombre a este mundo. Así cambiaremos esta sociedad, mi gente. No creando más machitos alfa. Eliminando el sexismo y patriarcado de raíz. Jugar con muñecas, cocinita y hacer quehaceres en el hogar no lo hará menos hombre, sino mejor persona, hijo, hermano y esposo; si es que tiene hijos, porque si no quiere tenerlos, maravilloso también. Es su vida”, explica la madre en Facebook.

Un informe realizado por el Instituto de la Mujer indica que en el 38,5% de los anuncios se asocia a las niñas con arquetipos de belleza (guapa, barbie-fashion...) o con el ámbito del cuidado del hogar (madre, esposa).

El informe Publicidad y campañas navideñas de juguetes: ¿Promoción o ruptura de estereotipos de roles de género? quiere ser un punto de partida para intentar evitar que la próxima Navidad vuelva a repetirse esta representación de niños y niñas. Solo en un 7,4% de los anuncios se las retrata como guerreras o heroínas. Asimismo, en los anuncios protagonizados por niños solo en un 2,4% de los casos aparecen relacionados con el papel de amo de casa.