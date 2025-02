"Esto no se ve todos los días": La Guardia Civil para a un motorista disfrazado de dragón y acaba pidiéndole un selfie

Lo que parecía un control rutinario de la Guardia Civil en una carretera de Almería terminó con una escena insólita que se ha vuelto viral en redes sociales. Un motorista, conocido en TikTok como @zeta.dragon.rider, circulaba con su Kawasaki vestido de dragón, con un casco que simulaba la cabeza de la criatura mítica. Su peculiar atuendo llamó la atención de los agentes, quienes decidieron darle el alto en la carretera.

Tras detenerlo con señales luminosas, los guardias se bajaron del vehículo y, con evidente curiosidad, le preguntaron: "¿Te encuentras bien? ¿Por qué vas así?". Nervioso, el motorista solo pudo reírse en ese momento. "Es la primera vez que me paran", confesó.

Uno de los agentes inspeccionó la moto mientras su compañero le tranquilizaba: "No pasa nada, es que nos ha llamado la atención". Pero lo mejor vino después: lejos de una sanción, la parada terminó en buen ambiente cuando uno de los agentes exclamó: "Esto no se ve todos los días", sacó su móvil y le pidió un selfie. El motorista, aún sorprendido, volvió a confesar: "Es la primera vez que me paran", a lo que el agente respondió: "Es de buen rollo".

El encuentro, que ha sido compartido en TikTok, se viralizó rápidamente entre miles de usuarios, quienes aplauden el buen humor de la Guardia Civil y el espíritu aventurero del motorista.