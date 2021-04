¿Un ingreso de 469 euros? Ojo que es una estafa con la declaración de la Renta

Han vuelto, o quizá nunca se fueron. Lo cierto es, que, en estos tiempos de pandemia, que ha supuesto la obligada adaptación al teletrabajo, y la aventura de dar el paso hacia un mundo más tecnológico, hay quien intenta aprovecharse para provocarnos un problema aún mayor. Ellos son los ciberdelincuentes, que se han propuesto aprovecharse de ti, esta vez suplantando a la Agencia Tributaria con un ingreso de casi 500 euros para tu cuenta bancaria.

Es falso. La Oficina de Seguridad del Internauta, ente perteneciente al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ha alertado de una campaña de envío masivo de correos electrónicos que ofrecen un reembolso de la declaración de la Renta de 469 euros. Esta estafa, no tiene más fin que intentar aprovecharse de los contribuyentes, y lo que se esconde tras ella es la búsqueda de los datos personales del usuario.

Un contribuyente debe saber si ha presentado o no la declaración de la Renta, así como la cantidad exacta que debe pagar a Hacienda o que debe ingresar como resultado del ejercicio de la formalización fiscal. Incluso así, su máxima prioridad es hacerte dudar de ello y sacar partido de ti. No es el primer artículo que escribimos sobre ello, ya que la práctica de esta estafa sigue el método del phishing.

Como dato, los incidentes de phishing se incrementaron a nivel global un 220% con respecto al promedio anual durante los momentos más duros de la primera ola de la pandemia del COVID-19, que sigue siendo una fuente de inspiración para los ciberdelincuentes en sus actividades de fraude y estafa.

El objetivo es claro, conseguir todos los datos personales posibles, especialmente el número de la cuenta bancaria, DNI, teléfono móvil, nombre y apellidos. Con ello, los ciberdelincuentes pueden hacer todo lo que quieran, y por eso es importante no caer en este tipo de engaño.

Para ello, los delincuentes se ponen en contacto con la posible víctima a través de un correo electrónico aprovechando el período activo de declaración de la Renta. El asunto del mismo es llamativo y tiene gancho: “Corresponde un reembolso del impuesto en valor de 469,00” o similar, suplantando la identidad de la Agencia Tributaria con su logotipo. Es cierto que el cuerpo del texto no está muy trabajado en hacer pasar el mensaje por uno oficial, sino simplemente que se parezca y cualquier persona pueda caer en la tentación de facilitar estos datos. Es reconocible, según señala la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI), por las “numerosas faltas de ortografía” y la solicitud de datos personales esenciales para que Hacienda ingrese en nuestra cuenta bancaria los 469 euros como resultado positivo de una declaración de la Renta inventada por estos delincuentes.

La cuenta en Twitter de la Policia Nacional nos recomienda seguir unos sencillos pasos ante este fraudulento acto: Desconfía de los emails inesperados, no aportes datos personales ni bancarios, y no accedas a enlaces adjuntos. Insistimos en que el contribuyente tenga claro si ha presentado o no la declaración de la Renta, y cuál ha sido el resultado del ejercicio una vez formalizado el trámite, evitando así que los ciberdelincuentes tengan acceso al número de cuenta y el teléfono móvil para que el supuesto ingreso se realice.

¡No piques! Es #phishing



Si recibiste un mensaje 📧 que parece ser de la Agencia Tributaria en el que te avisan de una supuesta acción fiscal y...



¡Picaste! te dejamos toda la información para sanear tu equipo⤵https://t.co/IAjqseCtWM pic.twitter.com/PeeGNUB7RH — Policía Nacional (@policia) April 16, 2021

La estafa concluye en una página de solicitud de un supuesto código de reconocimiento de la operación bancaria, que nunca llega al teléfono móvil de la víctima. Llegados a ese punto, los estafadores tienen pleno acceso y deberíamos ponernos en contacto con la entidad bancaria con el fin de tomar las medidas de seguridad oportunas para evitar que realicen cargos fraudulentos.

En caso de duda siempre existe la posibilidad de solicitar ayuda a la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI), con la que se puede contactar a través de la Línea de ayuda en ciberseguridad de INCIBE, llamando de manera gratuita y confidencial al número 017.