Todo lo que se sabe del nuevo brote de hepatitis infantil

En los últimos días se han registrado en Reino Unido más de 70 casos de hepatitis en niños, algo que ha suscitado la preocupación de la población. La mayoría de los casos que reportó el Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC) se daban en niños cuyas edades comprendían entre los 2 y los 5 años. Incluso alguno de estos menores tuvo que ser ingresado en el hospital.

"Estamos trabajando directamente con los responsables de salud pública en Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte y estamos barajando un amplio espectro de posibles factores que han provocado la hospitalización de niños con hepatitis", declaraba Meera Chan, la directora clínica de infecciones emergentes en el UK Health Security Agency, asegurando también que este brote de hepatitis no tiene nada que ver con el covid 19 ni con las vacunas para defenderse de este, pues ninguno de los niños afectados cuenta con la pauta de vacunación.

En las últimas horas también se han registrado casos de hepatitis infantil en España. Han sido tres los niños que se han contabilizado con esta enfermedad en el país, uno de ellos incluso ha necesitado un trasplante de hígado. Aunque Cristina Molera, hepatóloga y pediatra del Hospital Sant Joan de Deu, no quiso elevar la voz de alarma y declaró en Antena 3 Noticias que "es difícil transmitir tranquilidad, aunque creo que es lo que debemos hacer", además añadió que "es importante que tanto las instituciones como el personal sanitario estén bien informados para poder aumentar el índice de sospecha y poder detectar posibles causas" pero que "no estamos en el punto de generar ningún tipo de alarma, dado que de momento no hemos visto un incremento en los casos de hepatitis".

En la mayoría de los casos no se registró fiebre, algunos requirieron atención en unidades hepáticas y en unos pocos fue necesario un trasplante de hígado.

Según las últimas informaciones, un agente infeccioso podría estar detrás de los casos de hepatitis aguda severa de origen desconocido, siguiendo informaciones del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC).

Las investigaciones han descartado hepatitis viral tipo A, B, C, D y E en todos los casos. Qué es la hepatitis y cuáles son sus síntomas

En medicina 'itis' significa inflamación por lo que la hepatitis es, por norma general, una inflamación del hígado. Los virus de la hepatitis que más se repiten en Europa son los tipos A, B, C y E, aunque ninguno de estos tipos está detrás del brote de hepatitis infantil que ha surgido en Reino Unido y del que se han registrado casos en España, concretamente en Madrid, Aragón y Castilla-La Mancha.

Los síntomas que suelen presentar los niños afectados por esta enfermedad son fiebre, vómitos, dolor abdominal o una coloración amarilla en su piel u ojos. Los expertos recomiendan vigilar las orinas que presenten un color más oscuro del habitual, ya que esto podría ser una manera de detectar la hepatitis.

A la hora de evitar el contagio se recomienda el lavado de manos de manera frecuente, el uso de pañuelos desechables y taparse la boca a la hora de toser o estornudar.