Hepatitis en niños: síntomas y cómo evitar el contagio

La hepatitis es una inflamación del hígado y los virus de la hepatitis que provocan esta enfermedad en Europa suelen ser el A, B, C y E. En este brote que ha contagiado en Europa a unos 100 niños no está detrás ninguno de los virus de la hepatitis mencionado anteriormente, por lo que su origen desconocido es lo que tiene más desconcertado a los expertos. Aún así, comentaba Cristina Molera, hepatóloga y pediatra del Hospital Sant Joan de Deu en Antena 3 Noticias que "no estamos en el punto de generar ningún tipo de alarma, dado que de momento no hemos visto un incremento en los casos de hepatitis".

Los síntomas más comunes que están presentando los niños afectados por esta enfermedad, cuyas edades suelen ir de los dos a los siete años, son fiebre, vómitos, dolor abdominal o una coloración amarilla en su piel u ojos, conocida como ictericia. Otros indicios que pueden avisarnos de que el menor porta la enfermedad es que sus heces u orina presenten colores inusuales. La falta de apetito durante varios días seguidos también puede ser una señal que muestre esta hepatitis registrada en niños en los últimos días.

Para prevenir la hepatitis las recomendaciones no distan mucho de cualquier enfermedad infecciosa. Así que las pautas para no contagiarse de este brote no varían de las que nos sirven para evitar a, por ejemplo, el covid 19. El lavado de manos de manera frecuente, el uso de pañuelos desechables y taparse la boca a la hora de toser o estornudar son las recomendaciones más básicas para evitar el contagio. También ayuda la correcta ventilación de los lugares en los que nos encontremos o el uso de mascarilla.

El brote de hepatitis infantil que se ha iniciado en Reino Unido

Las autoridades sanitarias de Reino Unido informaban la semana pasada de un inusual repunte en los casos de hepatitis infantil de origen desconocido y ya son más de 70 los casos que suman de este brote que tiene confundidos a los expertos.

Días después se contabilizaban en España tres casos de esta hepatitis infantil. Los tres niños que evolucionan favorablemente se encuentran ingresados en el hospital y uno de ellos necesitó un trasplante de hígado. Los menores que en España se han visto afectados por esta enfermedad proceden de Madrid, Aragón y Castilla-La Mancha y sus edades se sitúan entre los dos y los siete años. No hay ningún niño afectado por esta hepatitis que haya perdido la vida.

Los expertos también descartan que este brote de hepatitis esté relacionado con el covid 19 o con las vacunas, ya que ningún niño contagiado ha sido inoculado. Sí podría estar detrás de estos casos el Adenovirus 41, que se detectó en algunos menores de Reino Unido contagiados de hepatitis, pero no en todos. Las autoridades sanitarias seguirán investigando para aclarar la causa de la enfermedad.