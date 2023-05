El 29% de la población LGTBI española ha sufrido acoso por su orientación sexual

El 29% de la población LGTBI española ha sufrido acoso con motivo de su orientación sexual, algo que al 8,6% del colectivo también le ha comportado agresiones físicas o sexuales, según datos del informe Estado del odio publicado este miércoles por la Federación Estatal LGTBI+ (FELGTBI+) con motivo del Día Internacional contra la LGTBIfobia.

Esta encuesta, para la que se han realizado 800 entrevistas a miembros del colectivo LGTBI español mayores de 18 años, también evidencia que el 27,5% ha sufrido algún tipo de discriminación en los últimos cinco años, siendo los jóvenes de entre 18 y 24 los que más rechazo han experimentado.

Las situaciones de acoso y agresión, por el contrario, han sido vividas mayoritariamente por la población LGTBI de entre 25 y 34 años.

La mayoría de los casos de LGTBIfobia se dan en la calle -el 78% del colectivo ha sufrido acoso en la vía pública y el 69% ha sido víctima de discriminación o ha sufrido agresiones-, un espacio seguido por el colegio, el transporte público o el trabajo, donde alrededor del 40% del colectivo asegura haber sido acosado, discriminado o agredido.

En lo que respecta específicamente a las agresiones, la sanidad también es un lugar peligroso para las personas LGTBI, el 34,7% de las cuales declara haberlas sufrido en dicho ámbito.

Infradenuncia y desconfianza

La encuesta también muestra que sólo se denuncian dos de cada 10 delitos de odio, una infradenuncia motivada especialmente por la sensación de que dar un paso adelante no iba a servir de nada o por la falta de importancia que se le da a las situaciones de acoso y discriminación, aunque la mayoría de encuestados no sabe explicar por qué no denuncia.

Cabe destacar que casi el 24% de las personas que no denuncian sí acuden a asociaciones LGTBI para pedir ayuda, lo que denota una falta de confianza en las autoridades judiciales y las fuerzas y cuerpos de seguridad.

De hecho, el 65,4% de las personas LGTBI consideran que el Poder Judicial está poco o nada comprometido con el colectivo, un porcentaje que aumenta hasta el 69,7% si se les pregunta por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Ante estos datos, la presidenta de la FELGTBI+, Uge Sangil, ha exigido al Ministerio del Interior que "se siente con los colectivos" para "poner remedio" a esta falta de confianza, que en su opinión debe solucionarse mediante la "educación, la formación y la prevención" de los cuerpos y fuerzas de seguridad.

"Sus agentes deben ser más cercanos, más amables y con una mirada más abierta hacia cualquier persona que se acerque a pedir ayuda", ha recordado Sangil al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, a quien ha señalado que "España ha ganado en derechos legislativos, pero para que las leyes sean efectivas se tienen que implementar".

El discurso del odio no mejora

El 38% de los encuestados opinan que la discriminación sigue igual que antes, frente al 27% que cree que ha aumentado y al casi 35% que defiende que su situación ha mejorado.

Sobre la violencia las opiniones son más negativas, puesto que sólo el 26% cree que se ha reducido, mientras que el 33% opina que ha empeorado.

En esta línea, Sangil ha asegurado que el discurso de odio ha ido empeorando desde que en 2018 Vox irrumpiera en las instituciones y el PP "radicalizara" su discurso por su "complicidad con la ultraderecha".

La presidenta de la FELGTBI+ ha criticado que estos discursos se permitan en lugares como el Congreso y el Senado porque escucharlos "duele" y ha pedido a las instituciones que "se erradique de cualquier espacio la LGTBIfobia o cualquier forma de discurso de odio hacia cualquier colectivo".