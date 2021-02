La polémica opinión de la pandemia del juez que permite la apertura de los bares en el País Vasco

La crisis sanitaria provocada por el coronavirus está haciendo que la economía del país llegue a límites insostenibles. Sectores como el turismo o la hostelería, motores de nuestra riqueza, están "con el agua al cuello" y ya se empiezan a ver las primeras medidas desesperadas.

El juez del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Luis Ángel Garrido, ha fallado a favor de la reapertura de bares y restaurantes al apreciar que no hay estudios que relacionen la hostelería con el aumento de los casos de coronavirus.

Medidas propias de la edad media

Según la EITB, Radio Televisión Vasca, Luis Ángel Garrido, juez de la polémica, no dejó en muy buen lugar la labor de los epidemiólogos justo antes de dictar sentencia. Para Garrido, un epidemiólogo no es más que "un médico de cabecera que ha hecho un cursillo". Además, aseveró que el campo de la epidemiología "no está tan avanzado como parece".

Es más, dio por hecho que decisiones como "quedarse en casa, no hablar con nadie, no ir a espectáculos culturales ni hacer nada de nada", es algo que ya se sabía en la Edad Media. En definitiva, recalcó que no hay "ningún valor añadido" en el trabajo de estos profesionales.

Luis Ángel Garrido afirmó que su decisión se basa en los propios estudios llevados a cabo por los epidemiólogos y quiso exponer un ejemplo relacionado con las enfermedades de transmisión sexual: "supongamos que en Bizkaia suben un 2000% las enfermedades de transmisión sexual, y llego yo, el gran epidemiólogo de la zona, y digo: muy fácil, estense ustedes dos años sin relaciones sexuales y bajará la curva".

Matiza sus declaraciones, pero no da marcha atrás

Sus declaraciones han causa un gran revuelo en todo el país y ya hay comunidades que han tomado como ejemplo este hecho para ver la viabilidad de llevar a cabo la misma estrategia. Aún así, el juez que preside la Sala del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha querido pedir disculpas si, durante la entrevista al medio, "se dijo alguna frase que no fuera del todo correcta". Ahora bien, entre un fino velo de disculpa, el regulador judicial afirma que "como dato estadístico es muy importante" la labor de este sector, pero las soluciones que se ofrecen "no difieren mucho de las que se daban ya en la Edad Media".

No se sabe cómo afectará esto al resto de un territorio nacional que ve cómo sus diferentes regiones empiezan a desesperarse entre tanta medida. Las palabras de Luis Ángel Garrido, que hasta hace poco tenía como estado de WhatsApp "no más confinamiento", no ayudan en la lucha contra el coronavirus y las muertes diarias.