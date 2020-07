El virus porcino con ‘potencial pandémico’ detectado en China: lo que sabemos hasta ahora

La pasada semana, varios científicos chinos alertaban de la aparición de un nuevo virus que podría desencadenar otra pandemia mundial. Tras varios estudios elaborados desde 2011 en granjas del país asiático, los expertos descubriros una nueva cepa del virus de la gripe porcina que estaba comenzando a afectar a los humanos que trabajaban con los cerdos en las explotaciones agrarias del país.

El virus es una combinación de tres cepas distintas: “uno similar a las cepas encontradas en aves europeas y asiáticas, la cepa H1N1 que causó la pandemia de 2009 y una H1N1 norteamericana que tiene genes de los virus de la gripe aviar, humana y porcina”. Y tal y como apuntan los autores de los estudios (científicos de las universidades chinas y del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de China), posee “todas las características esenciales de estar altamente adaptado para infectar a los humanos”.

Pero es importante incidir en el concepto pandemia. Para que esta se produzca, es imprescindible que el virus se pueda transmitir de humano a humano, como ha ocurrido con el coronavirus, y, por lo que sabemos hasta ahora, eso no ha ocurrido, solo se han dado caso de infección de animal a humano. Además, según han explicado los expertos, “no se ha detectado que sea especialmente mortífero”.

¿Qué dicen los expertos?

Ian H. Brown, jefe del departamento de virología de la Agencia Británica de Sanidad Animal y Vegetal y uno de los dos científicos que revisaron el documento antes de que fuera publicado, dijo la pasada semana que “puede ser que con un mayor cambio en el virus podría volverse más agresivo en las personas de la misma manera que lo ha hecho el SARS-CoV-2”, refiriéndose al nuevo virus.

En el estudio, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, los investigadores chinos descubrieron que el 10,4% de los trabajadores dieron positivo en anticuerpos contra G4 EA H1N1, y que los trabajadores entre las edades de 18 y 35 años dieron positivo a una tasa más alta: 20,5%.

La Organización Mundial de la Salud dijo el martes que “leería cuidadosamente” el estudio sobre este nuevo virus, y uno de sus portavoces dijo que los hallazgos resaltaron la importancia de que el mundo no baje "la guardia contra la gripe". La comunidad médica mundial debe “estar alerta y continuar la vigilancia, incluso durante la pandemia de coronavirus”, dijo el representante de la OMS Christian Lindmeier el martes en Ginebra.

Cuando se le preguntó sobre el virus el martes, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, dijo en una rueda de prensa que “China ha estado prestando mucha atención a su desarrollo y tomará todas las medidas necesarias para evitar su propagación y cualquier brote”.