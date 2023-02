¿Es posible tener una pareja con ideas políticas diferentes?

Las elecciones municipales están a la vuelta de la esquina y el futuro de cada ciudad se pone en manos de sus habitantes para decidir quiénes serán los que gobiernen los próximos cuatro años. Ante esta situación cada vez más cercana es lógico que los temas sobre política estén más presentes en el día a día de cada casa, pues llegará el día de ir a votar y decidir a quién se le da ese voto de confianza.

Son muchos los casos en los que los miembros de una pareja tienen ideologías diferentes tanto que a veces son polos opuestos. Y la pregunta es ¿son compatibles las parejas que políticamente piensan diferente? Según algún expertos en psicología la mayoría de las parejas que son duraderas tienden a ser similares en inteligencia, atractivo físico, nivel educativo y estatus socioeconómico de modo que es complicado que dure la relación si las dos personas no tienen las mismas bases.

"Desde el respeto todo es posible"

En una encuesta realizada a través de las redes sociales los usuarios han tomado la palabra y han querido expresar si creen que es posible que una pareja funcione si tienen ideologías políticamente opuestas. Y los datos han sido muy reveladores, la mitad de las personas que han contestado a la pregunta creen que sí es posible que la relación prospere a pesar de las diferencias y la otra mitad opina que no.

Los que piensan que la pareja no tendrá futuro no ha querido manifestar los motivos que les lleva a pensar eso y se han limitado a contestar con un simple no. En cambio, los que piensan que sí es posible estar con una persona con ideología diferente sí que han querido ser un poco más explícitos en sus contestaciones.

Los que valoran positivamente tener una pareja con la que no hay un consenso en cuanto a ideales afirma que "la clave de la relación es el respeto". Mientras que se aborden los temas desde el respeto, la empatía y sin querer cambiar o modificar la opinión de la otra persona todo puede salir bien.

Algunos de los participantes afirman que tienen o han tenido una pareja que no piensa como ellos y que es posible que haya una convivencia sana. No dejan que los ideales políticos los enfrenten.

Qué opinan los profesionales

Según estudios realizados son muchos los que afirman que a pesar de que haya atracción entre dos personas si los ideales y la manera de ver la vida no es similar lo más probable es que esa pareja se termine diluyendo.

No obstante son muchos los casos conocidos donde los miembros integrantes de la pareja no piensan lo mismo en cuestiones políticas y son capaces de mantener una relación sana y alejada de los clichés. Algunos profesionales sostienen que lo principal dentro de una pareja es tener unos valores comunes para poder afrontar la vida y la crianza de los hijos de la misma manera.

¿Es posible tener amigos de diferentes ideologías?

Aquí la mayoría de los encuestados, un 97%, ha contestado que sí es posible tener amigos que voten a diferentes partidos políticos. En este campo sucede como con la pareja, se trata de compartir valores comunes aunque se tengan ideales políticos diferentes.

Con los amigos y con la pareja hay que respetar las diferencias y ser capaces de validar la opinión de la otra persona. Eso no implica estar de acuerdo con el discurso que dice la otra personas pero sí ser capaces de escuchar y entender la postura del otro sin desprestigiarlo. Porque luego ese mismo trato será el que se reciba.