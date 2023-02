El anillo de Claddagh, la joya irlandesa para enamorados (o no) que te encantará por su significado

El día de San Valentín es un día perfecto para pasar con esa persona especial, disfrutar el uno del otro, y quizás hacerse algún detalle del uno al otro. Si estás pensando en un regalo original que hacerle a tu pareja, en el artículo de hoy te vamos a presentar una idea preciosa, tanto como por el regalo en sí, como por su significado. Se trata del anillo de Claddagh, una preciosa joya irlandesa, cuyo significado te enamorará.

El anillo de Claddagh es una anillo tradicional irlandés que representa la amistad, la lealtad y el amor. Se trata de un anillo cuyo centro son dos manos sujetando un corazón y, sobre el corazón, una corona. Las manos representan la amistad, la corona representa la lealtad y el corazón representa el amor.

En teoría, este anillo debe llevarse de diferentes maneras en función del estado amoroso de la persona que lo lleva puesto. Si estás soltero, debes llevarlo en tu mano derecha, con la punta del corazón apuntando a la punta de tus dedos. Si estás en una relación, debes llevarlo de igual manera en tu mano derecha aunque con el pico del corazón apuntando a tu mano. Si estás comprometido, debes usar el anillo en el dedo anular de tu mano izquierda con el pico corazón hacia afuera. Por último, si estás casado, debes llevar el anillo como llevarías tu anillo de boda, con el pico del corazón hacia dentro.

El anillo de Claddagh lo conocemos como una evolución de un anillo Fede o manos de la fe, cuyos orígenes se remontan a la época romana. El anillo de Fede evolucionó hasta convertirse en el anillo de Claddagh. En concreto, fue un anillo de 1706, que se expuso en el Victoria and Albert Museum de Londres, el que tuvo un diseño muy parecido a lo que hoy conocemos como el anillo de Claddagh, con el corazón, las manos y la corona. Este anillo se fabrica en Galway desde el siglo XVIII, aunque se popularizó en el siglo XIX. Según la página oficial del anillo de Claddagh, "En 1900, T. Dillon and Sons anunciaba en el Galway Archaeological and Historical Society Journal no solo los anillos de Claddagh, sino también broches, brazaletes y alfileres de bufanda originales de Claddagh".

A día de hoy, son muchas las parejas que deciden comprar un anillo de Claddagh, tanto por su significado como por la belleza del anillo en sí, sobre todo porque es un regalo muy original para tu pareja que representa muy bien los valores de una relación en pareja: amistad, lealtad y amor.