Ocho preguntas que debes hacerte para saber si necesitas un vocal coach

¿Sientes que tu voz puede dar mucho más de sí pero no sabes cómo? Es esa sensación de que hay algo que "no ves" o que no entiendes, pero no sabes explicarlo. "¿Por qué este cantante puede hacer esto y yo no?", piensan habitualmente los profesionales. O "¿Por qué otros locutores de radio parece que siempre tienen la voz perfecta?".

Encontrar respuestas uno mismo es una locura. Es como intentar aprender medicina o arquitectura sin apoyarnos en el conocimiento previo de todos los que vinieron antes que nosotros. Por si fuera poco, en el canto o cuando usamos la voz, también se encuentra la complejidad de que no podemos 'ver' cómo funciona nuestro aparato fonador mientras lo estamos utilizando, por lo que todo resulta muy confuso desde la teoría.

Llegados a este punto, entran en escena los vocal coaches, que son profesionales que se forman para poder ofrecer las respuestas que cada cantante necesita, acorde a sus necesidades técnicas y artísticas.

Ejemplo de ello son Esther Justel y Carlos Campaña, de VoKalo, quienes se formaron con Seth Riggs, vocal coach de artistas como Michael Jackson, Stevie Wonder, Barbra Streisand, entre muchos otros.

Un buen vocal coach, explican, "te ayudará a desbloquear ese potencial que sabes que tienes, aunque no sepas cómo acceder a él". ¿El mejor consejo? "Hacer un entrenamiento vocal personalizado, ya que cada persona tiene sus propias necesidades vocales".

En todo caso, aquí dejamos ocho preguntas oportunas, explicadas por Vokalo, que puedes hacerte si eres profesional de la voz y te estás planteando tener un vocal coach.

1. ¿Quieres tener una carrera como cantante profesional?

Aunque se te dé bien cantar, hay cientos de formas de utilizar la voz de forma incorrecta y provocar su deterioro con el tiempo. La edad también es un factor importante ya que, generalmente hablando, a partir de los 30 años, se recupera más despacio de cualquier abuso vocal.

Por este motivo es importante que un vocal coach te guíe para que sepas qué es lo correcto y lo incorrecto técnicamente hablando, y que te enseñe a detectar posibles errores para que sepas corregirlos por tu cuenta.

También deberías ser capaz de cantar tus canciones en directo en el mismo tono que en tus grabaciones, y para eso necesitas una técnica sólida.

Un buen sistema ayudará a que tu voz esté en plena forma en cada concierto. Si no lo está, la fatigarás y tendrás que cancelar conciertos; y eso puede trucar tu carrera del todo.

2. ¿Cuándo te oyes cantar en una grabación, te parece que tu voz no suena bien?

Al principio a todos nos choca escuchar nuestra propia voz en una grabación. Es cuando dices el clásico "¡¿Yo sueno así?!".

Pero más allá de eso, el sonido de la voz puede mejorar. No tienes que caer en la trampa de que has nacido con esa voz y no se puede cambiar.

Con los años, los científicos vocales han podido comprobar que podemos dar más importancia a un tipo de frecuencias de tu voz, que hace que esta suene mejor, y también que podemos quitar importancia a las frecuencias que suenan menos bien.

En cierto modo, podemos aprender a ecualizar nuestra voz con el correcto uso del aparato fonador. Un buen vocal coach puede enseñarte a conseguirlo.

Si quieres ir adelantando trabajo, puedes empezar por acostumbrarte a escuchar tu voz en grabaciones. Grábate cantando o, incluso, leyendo y, poco a poco, tu oído reconocerá tu voz como cualquier otra, en vez de una voz "rara".

3. ¿Tu voz es una herramienta imprescindible para tu trabajo?

Como dice el refranero, "no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos". Esto le ha pasado a personas que viven de su voz. Ya no solo a cantantes, sino también a speakers, profesores de escuela, actores, comerciales, locutores, etc.

Que te pase algo así implica como mínimo una baja, o que pierdas el trabajo en el peor de los casos.

Nunca nos planteamos que hablamos o cantamos mal hasta que hay un problema; y, la realidad, es que prácticamente todos nosotros tenemos que reeducar unos u otros aspectos de nuestros patrones vocales.

Muchos de estos problemas se pueden prevenir trabajando con un vocal coach para hacer esta reeducación. Puedes empezar por calentar la voz de 5 o 10 minutos antes de empezar a utilizarla de forma continuada.

Un gran ejercicio para esto son las llamadas 'sirenas' utilizando el 'lip bubble'. Las sirenas no son más que ir de una nota grave a una nota aguda, como deslizándose, y volviendo a la grave. El lip bubble es un ejercicio que se parece al relincho de un caballo. Consiste en hacer vibrar los labios entre sí mientras emites una nota.

Únicamente con esto, predispones a tu voz a funcionar mejor durante la jornada, y puedes ir haciendo este ejercicio varias veces al día.

4. ¿Quieres presentarte a un casting como La Voz?

En estos castings de este y otros concursos se presentan miles y miles de personas de todo el país. Por pura estadística, entre esos miles de personas habrá unas cuantas que canten realmente bien. Aunque te defiendas cantando o, incluso, aunque ya lo hagas muy bien, no es buena idea depender solo de tu talento innato para cantar, porque no vas a despuntar.

Michael Jackson, sin duda, tenía un talento increíble para el canto, y lo demostró desde bien pequeño. Pero incluso él estuvo 30 años entrenando su voz, hasta poco antes de su muerte.

5.-¿Alguien te dijo que no sirves para cantar y te lo creíste?

Desafortunadamente, es muy habitual conocer casos de personas a las que les gusta cantar y en un momento u otro de su vida les dijeron que se dedicaran a otra cosa porque lo de cantar no era “lo suyo”.

Las personas que cantan bien no tienen ningún súper poder. Simplemente saben cómo utilizar su aparato fonador de forma correcta y eficiente.

Quienes cantan mal tampoco tienen una carencia física. Lo que ocurre es que no saben cómo cantar bien, y eso se puede aprender.

En el caso de que haya problemas neurológicos o físicos es cuando una persona no puede llegar a cantar, como la amusia o la sordera.

Normalmente cantar mal se achaca a un problema de oído, pero hay músicos muy buenos que no saben cantar. De igual manera, si no tuvieras oído musical, no te gustaría la música.

Un vocal coach también te puede ayudar a desarrollar la capacidad de cantar afinado y bonito. Si sigues pensando que tienes un problema de oído o quieres entrenarlo, acude a un profesional.

6. ¿Muchas veces no dices lo que piensas por falta de seguridad?

Una voz sin presencia suele desembocar en una falta de confianza. De forma natural, la gente no escucha a las personas que hablan bajito y sin intensidad. No es que tengas que hablar a gritos, pero sí se puede percibir la falta de firmeza en la voz, incluso a nivel inconsciente.

Esa falta de intensidad se puede explicar por la inactividad de unos músculos concretos de las cuerdas vocales: los tiroaritenoideos. Entre otras cosas, se encargan de dar grosor y presencia a tu voz. Un vocal coach puede ayudarte a utilizarlos correctamente para que ganes más presencia y firmeza.

Una forma rápida para empezar a activar esos músculos vocales consiste en imitar una voz mucho más gruesa que la tuya. Si tienes una voz femenina, puedes pensar en imitar la voz de un hombre. Si tienes una voz masculina, puedes pensar en imitar a Darth Vader.

Ese tipo de voz te dará automáticamente más grosor en tu voz, y con ello más presencia. El trabajo que hay que hacer después es trasladar esa sensación a tu voz normal.

7. ¿Eres músico o música y te gustaría ponerle voz a tus canciones?

Cuando alguien que compone canciones con la guitarra o el piano, por ejemplo, no sabe cantar; y, normalmente, recurre a alguien que sí sepa. Pero eso suele quitar personalidad a las canciones, ya que únicamente esa persona sabe 100 % lo que quiere expresar con sus composiciones.

Aliarse con un cantante es una opción perfectamente válida, pero en la experiencia de Esther y Carlos, todo cantautor al final va a querer cantar sus propias canciones.

Sebastián Buades (El Rey Salitre), alumno de VoKalo, es un claro ejemplo de esto. Solo cuando aprendió a cantar correctamente empezó a sentir sus canciones como suyas. Si te encuentras en la misma situación, sin duda necesitas trabajar con un vocal coach.

8. ¿Quieres cantar y hacerlo bien?

A todo el mundo le gusta cantar. Cuando le preguntas a alguien si canta, suele contestar "yo no tengo voz para eso". Casi nunca te dirán "no me gusta cantar". El simple hecho de cantar bien es un placer, pero conseguirlo no es fácil.

Si te gusta cantar, aunque solo sea en la ducha o para los tuyos, también puedes sufrir los mismos problemas que los profesionales: fatiga, molestias, dolor… Y, en el peor de los casos, una lesión vocal. Este deseo coge fuerza tanto a edades tempranas como a edades avanzadas, pero en ningún caso la edad debe ser un factor para no entrenar con un vocal coach, si lo que quieres es disfrutar de cantar.

Se han realizado varios estudios que afirman que cantar reduce el estrés y aumenta la felicidad. De lo que no se habla es de todas esas personas que tienen el deseo pero no son capaces de cantar bien. Eso es una fuente de frustraciones enorme y, cuanto antes se le ponga solución, mejor.

No son pocos los casos de personas que entran en depresión por desear cantar bien con todas sus fuerzas pero no son capaces. Para que no te pase esto, empieza por cantar canciones fáciles. No sirve de nada ponerse metas demasiado exigentes. Y no, ¡'Cumpleaños feliz' no es una canción fácil!