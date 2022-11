¿Cuáles son los primeros signos de maltrato?: no siempre es tan evidente ni físico

La violencia de género sigue presente en la sociedad aunque parece que lentamente el camino avanza hacia un futuro donde hombres y mujeres son conscientes de la intolerancia de ciertos comportamientos. Aún queda un largo camino por recorrer en el que se pierden muchas vidas de mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas. Los signos del maltrato van mucho más allá de los golpes y palizas que se dan y más allá de las vidas que se arrebatan por machismo.

El asesinato y las palizas de miles de mujeres son la punta del iceberg que se pretende erradicar con educación y feminismo y por eso es tan importante enseñar qué comportamientos y actitudes no son tolerables en una relación sana o por parte de una ex pareja.

Primeros signos de maltrato

Esto incluye comentarios, actitudes o comportamientos que pueden estar sufriendo si la pareja o ex pareja reúne estas características.

Ignora o desprecia tus sentimientos con frecuencia

con frecuencia Ridiculiza, insulta o desprecia a las mujeres en general

a las mujeres en general Te humilla , grita o insulta en privado o en público

, grita o insulta en privado o en público Amenaza con hacerte daño a ti o a tu familia

con hacerte daño a ti o a tu familia Te ha agredido alguna vez físicamente

alguna vez físicamente Te aísla de familiares y/o amistades

de familiares y/o amistades Te ha forzado a mantener relaciones sexuales en contra de tu voluntad

en contra de tu voluntad Te controla el dinero, tus redes sociales o toma las decisiones por ti

el dinero, tus redes sociales o toma las decisiones por ti No te permite trabajar

Amenaza con quitarte a tus hijas e hijos en caso de dejarlo

Todo esto no debe tolerarse y lo mejor para poder salir de ese pozo es explicar esa situación al entorno más cercano y pedir ayuda a familiares o amigos de confianza que puedan ayudar a la víctima a poder sobrellevar estos momentos tan difíciles y complicados.

Las mujeres que sufren este tipo de violencia muchas veces se ven desamparadas y creen que no cuentan con recursos para poder huir de esta situación pero hay maneras de salir con el apoyo del Estado.

Todas aquellas mujeres que estén en una situación de malos tratos podrán

Llamar gratuitamente el 016 , es un teléfono confidencial de información y asesoramiento jurídico que está disponible las 24 horas del día y en 53 idiomas.

, es un teléfono confidencial de información y asesoramiento jurídico que está disponible las 24 horas del día y en 53 idiomas. Escribir un Whatsapp al 600 000 016

Mandar un correo electrónico a 016-online@igualdad.gob.es

Consultar la web de recursos de apoyo y prevención (WRAP) ante casos de violencia de género que permite la localización de los recursos policiales , judiciales y de información, atención y asesoramiento más próximo a la localidad de la víctima.

(WRAP) ante casos de violencia de género que permite la localización de los recursos policiales , judiciales y de información, atención y asesoramiento más próximo a la localidad de la víctima. Si se es menor de edad y crees que alguien cercano a tu entorno está sufriendo violencia de género, pueden llamar a ANAR , al número de teléfono 900 20 20 10

, al número de teléfono 900 20 20 10 Acudir al personal sanitario del centro de salud de la víctima y que se lo cuente

Una relación de pareja o ex pareja sana está basada en la confianza y en el respeto mutuo. Si hay mujeres que se ven envueltas en una relación en la que el control, los celos y algunas de las actitudes descritas a continuación se debe estar alerta y no permitir que eso vaya a más para que no derive en una relación de maltrato: