Así refleja la prensa internacional el histórico apagón de España: "La gente estaba atónita"

Un apagón eléctrico masivo sumió en el caos a España y Portugal este lunes a las 12:30 del mediodía, paralizando de forma repentina la vida cotidiana de millones de personas. Considerado el peor corte energético en la historia reciente de España, afectó a casi toda la península —excepto las islas—, colapsando comercios, hospitales, trenes, aeropuertos, centros educativos y redes de comunicación.

A medida que las horas pasaban sin explicaciones claras, crecieron la inquietud y las especulaciones sobre un posible ciberataque, aunque el presidente Pedro Sánchez aseguró que aún no hay información concluyente.

La magnitud del apagón y su impacto fueron tales que la prensa internacional volcó su atención en el suceso, convirtiéndolo en noticia de portada y en objeto de seguimiento en medios de referencia como The New York Times, The Guardian o Corriere della Sera, un reflejo claro de la enorme relevancia que tuvo este incidente más allá de las fronteras ibéricas.

New York Times: El apagón que detuvo a dos países

El influyente diario estadounidense ha informado ampliamente sobre la magnitud del apagón que afectó a España y Portugal, describiéndolo como un evento que “detuvo la actividad diaria en ambos países”, y que paralizó “trenes, metros, vuelos y negocios”.

Noticia de 'The New York Times' sobre el apagón en España / New York Times

En redes sociales, el New York Times compartió imágenes impactantes como estaciones de tren vacías en Córdoba y aglomeraciones masivas en el metro de Madrid, donde la gente tuvo que evacuar en plena oscuridad. Aunque destacaron que las autoridades no ofrecieron aún una causa oficial, varios portavoces negaron que se trate de un sabotaje o ciberataque, según su cobertura.

The Washington Post: Vida paralizada en la Península Ibérica

Bajo el titular “Massive power outage hits Spain and Portugal”, el Washington Post enfatizó el caos generalizado y la incertidumbre. “La vida se detuvo”, apuntó el artículo, señalando que los hospitales tuvieron que cancelar cirugías y operar con generadores de emergencia.

Noticia de The Washington Post sobre el apagón en España / The Washington Post

También destacaron imágenes virales: clientes aplaudiendo cuando volvió la luz en Madrid y personas comprando en la penumbra en supermercados de Pamplona. Una cobertura que muestra el impacto humano más allá de los datos técnicos.

The Times: España declara estado de emergencia

El británico The Times fue uno de los medios que más seguimiento ofreció, con múltiples titulares como “Power cut chaos in Spain and Portugal” y una cobertura en directo del apagón.

Noticias publicadas por The Times sobre el apagón en España / The Times

Informaron que el Gobierno español declaró el estado de emergencia y que cientos de personas pasaron la noche en estaciones de tren, ante la imposibilidad de continuar sus viajes. También informaron de interrupciones en sistemas sanitarios, de transporte y telecomunicaciones en todo el país.

The Guardian: “La gente estaba atónita”

Reportaje de The Guardian sobre el apagón en España / The Guardian

Con un reportaje extenso y videos en sus plataformas, The Guardian recogió testimonios ciudadanos y analizó la reacción social. En uno de sus artículos, titulado “‘People were stunned’: how massive blackout unfolded across Spain and Portugal”, describieron escenas como el cierre del Parlamento español, la suspensión del Madrid Open y el apagón total en tiendas.

Según el diario, la red se fue recuperando progresivamente, con el 90% de la electricidad restaurada el martes por la mañana en España, y 6,2 millones de hogares reconectados en Portugal durante la noche. Sin embargo, subrayaron que el origen del fallo sigue sin esclarecerse.

Corriere della Sera: El apagón que también tocó a Francia

Seguimiento en directo de Corriere della Sera del apagón en España / Corriere della Sera

Desde Italia, Corriere della Sera ofreció una mirada técnica y política del apagón. Además de titulares como “Causa sconosciuta. Ore critiche” o “Semafori non funzionanti, bar chiusi, metropolitane ferme”, destacaron la amplitud geográfica del fallo, que llegó incluso a afectar a parte de Francia.

El periódico recoge las palabras del presidente Pedro Sánchez: “No se excluye ninguna hipótesis”, mientras el Instituto Nacional de Ciberseguridad investiga un posible ciberataque. Entre las ciudades más afectadas mencionan Sevilla, Valencia, Pamplona y Barcelona, con escenas de caos como semáforos apagados, estaciones cerradas y aeropuertos paralizados.