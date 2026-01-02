Renfe pone en marcha Pase Vía, un sistema de pago con descuentos para viajeros frecuentes del Avant

Renfe ofrece desde el 1 de enero Pase Vía, un nuevo sistema de pago diseñado para las personas que utilizan con frecuencia los servicios Avant en sus desplazamientos diarios. El servicio Avant es un sistema de trenes de media distancia de alta velocidad que cada año utilizan más de 13 millones de viajeros. A diferencia del abono actual que permitía un único trayecto, con Pase Vía se pueden realizar viajes en todos los servicios Avant, con independencia del origen y destino del viaje. Se trata de una nueva medida impulsada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para ofrecer soluciones más flexibles, sencillas y ajustadas a las necesidades de las personas viajeras.

Este sistema de suscripción exige la realización de 20 viajes que deberán efectuarse durante un trimestre natural o de 10 viajes durante un periodo de 45 días. En caso de no alcanzar esta cifra, se aplicará un cargo por la diferencia entre los 20 o 10 viajes obligatorios y los efectivamente realizados. El importe de los trayectos no efectuados se calculará tomando como referencia el origen-destino más utilizado.

El nuevo sistema de pago es complementario a las bonificaciones que se han prorrogado desde el 1 de enero de 2026. Estas ayudas permiten descuentos del 50% en los abonos Avant, con el objetivo de seguir impulsando el uso del transporte público y reducir el gasto de las familias.

Pase Vía funciona bajo el principio “Paga Según Viajas”: el viajero paga únicamente por los trayectos que realiza y, cuanto más viaja, mayores son los descuentos aplicados automáticamente. El cargo de cada viaje se efectuará en la fecha en que se realice.

Con un precio medio del billete sencillo Avant de 22,80 euros, una persona que viaja con frecuencia puede gastar más de 5.000 euros al año. Con Pase Vía, ese gasto se reduce de forma notable: el coste anual puede bajar a unos 2.760 euros con un descuento del 45% y hasta 1.400 euros al año en los casos de mayor recurrencia. Esto supone un ahorro de más de 3.600 euros al año, con precios por viaje que pueden quedarse en 6,40 euros.

El descuento inicial será del 45% para el primer viaje y se incrementará de forma progresiva en función del número de trayectos realizados, pudiendo alcanzarse descuentos del 90% para quienes realicen 120 o más viajes en el trimestre, lo que supondría más de un 72% de descuento medio para el conjunto del periodo.

Solo en 2024 se realizaron más de 6 millones de viajes con abonos Avant, en su mayoría personas que utilizan el tren para desplazamientos diarios para ir a trabajar o estudiar. Este nuevo sistema está diseñado precisamente para dar respuesta a ese perfil de usuario habitual, que podrá beneficiarse de un modelo más flexible, adaptado a distintos patrones de movilidad y con un ahorro económico directo y medible.

La suscripción es gratuita y se realiza a través de la web de Renfe. Una vez activada, el viajero puede consultar y gestionar todos los viajes y pagos en tiempo real.

Más flexibilidad, comodidad y seguridad

El pago en Pase Vía es completamente flexible y seguro: no requiere desembolsos iniciales, ya que solo se cobra por los viajes una vez realizados. Con este sistema, los usuarios pagan exclusivamente por los viajes que efectúan, por lo que se evita la posible pérdida de viajes por caducidad del abono o situaciones sobrevenidas que exigían los anteriores abonos.

El importe de cada viaje corresponderá al origen y destino del trayecto realizado, al que se le aplicará el descuento. El pago se realizará por medio de una tarjeta bancaria, que se proporciona al suscribirse al sistema y se asocia automáticamente a la cuenta de la persona viajera para efectuar los cargos de cada trayecto al finalizarlo. Cada viaje reservado genera un correo de confirmación con los detalles y el importe cargado.

Además, las reservas son gratuitas y se pueden cancelar sin coste hasta 60 minutos antes de la salida del tren. De este modo, Pase Víacombina comodidad, control y transparencia, y permite la gestión de los viajes y pagos de forma sencilla, segura y sin sorpresas.

Abono de 10 viajes

De manera paralela, Renfe pondrá en marcha un abono Avant de 10 viajes por origen y destino, válido durante 30 días. Este producto está diseñado para recurrencia media o baja, se comercializará en modalidad prepago y permitirá realizar hasta diez trayectos en la relación seleccionada dentro del periodo de validez establecido.

Medidas antifraude

Para garantizar un uso seguro y evitar fraudes, Pase Vía es personal, nominativo e intransferible. El personal de control de Renfe puede solicitar la identificación de la persona que viaja junto con la suscripción, en formato físico o digital. Si se detecta algún fraude, la suscripción se bloqueará automáticamente, lo que impedirá nuevas reservas y la adquisición de otra durante 60 días.

Estas medidas aseguran un uso legítimo y protegen tanto al usuario como la integridad del servicio.

Más de 13 millones de viajeros usan al año los servicios Avant

El lanzamiento de Pase Vía se enmarca en el Plan de Mejoras de los Servicios Avant, una estrategia puesta en marcha para modernizar el sistema de media distancia de alta velocidad, que cada año utilizan más de 13 millones de viajeros. Estos trenes conectan grandes áreas urbanas con trayectos competitivos y asequibles y se han consolidado como una pieza clave de la movilidad cotidiana.

El Plan de Mejoras de los Servicios Avant responde al crecimiento sostenido de la demanda y busca tres objetivos: más capacidad, mayor fiabilidad y mejor calidad. La estrategia combina actuaciones técnicas, logísticas y comerciales.