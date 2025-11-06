Hitachi Rail se encarga de la señalización y telecomunicaciones del nuevo acceso ferroviario al Puerto de Sevilla

Hitachi Rail ejecuta las instalaciones de señalización y telecomunicaciones en el nuevo acceso ferroviario al Puerto de Sevilla, enmarcado dentro de una ambiciosa actuación de la mejora logística y operativa de la capital andaluza. Adif formalizó el contrato de adjudicación el pasado julio.

La ejecución de esta obra acumula un retraso de dos años. Según el Ministerio de Transportes, la obra avanza en la zona que no está afectada por las líneas eléctricas que es preciso desviar para culminar este proyecto.

Las inversiones previstas (recientemente actualizadas para sumar al proyecto inicial la electrificación del ramal, con los consiguientes beneficios operativos y medioambientales) se elevan finalmente a 54 millones de euros, de los que 37,7 corresponden a Adif.

El nuevo ramal al Puerto (2.485 m.) evitará el paso y las maniobras de inversión que actualmente deben realizar los trenes de mercancías en las estaciones de La Salud, Dos Hermanas o incluso Utrera, todas ellas pertenecientes al núcleo de Cercanías de Sevilla, beneficiando también al servicio de viajeros al reducir el paso de trenes de mercancías por esta red.

Para garantizar una operación segura y eficiente, el proyecto incluye la implementación de diversos avances tecnológicos. Se instalarán nuevos circuitos de vía, contadores de ejes, nuevos accionamientos electromecánicos, entre otros elementos, con el objetivo de convertirlo en un corredor de altas prestaciones.

En paralelo, se actualizarán los sistemas de control de tráfico ferroviario. Tanto el Puesto Local de Operaciones como el Control de Tráfico Centralizado de Sevilla Santa Justa serán modificados progresivamente, incluyendo la actualización del software de los enclavamientos para reflejar con precisión el estado del servicio.

“Este contrato es clave para reforzar el transporte de mercancías en el Puerto de Sevilla y Andalucía. Refleja nuestra sólida experiencia y capacidad tecnológica en la adaptación de infraestructuras para un tráfico de mercancías eficiente, tanto en terminales logísticas como en redes portuarias interiores conectadas al sistema ferroviario nacional”, ha señalado Adolfo Aguilar, director comercial de Hitachi Rail España.

Este nuevo contrato refuerza la apuesta por un modelo logístico más eficiente y sostenible, promoviendo el transporte ferroviario de mercancías y mejorando la competitividad del puerto de Sevilla como nodo estratégico del sur peninsular.

Esta actuación podrá ser cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Obras del nuevo acceso ferroviario al Puerto de Sevilla

El nuevo acceso ferroviario al Puerto de Sevilla, que ya está ejecutándose, consiste en un nuevo ramal ferroviario de 2.485 metros de longitud destinado exclusivamente al tráfico de mercancías, evitando el paso y las maniobras de inversión que actualmente deben realizar los trenes en estaciones de la red de Cercanías de Sevilla.

Este nuevo ramal, que discurrirá entre el puente ferroviario sobre el río Guadaíra y la variante de la terminal de mercancías de La Negrilla, proporcionará acceso directo al Puerto de Sevilla, contribuyendo a impulsar el tráfico ferroviario de mercancías en sus instalaciones, integradas en la rama central del Corredor Mediterráneo.

El Puerto de Sevilla cuenta con una extensa superficie terrestre y ofrece una excelente conexión entre el buque, el tren y el camión, ya que dispone de una red ferroviaria interior en la que Hitachi Rail ha abordado diferentes proyectos tecnológicos para dotarla de una operativa eficiente, segura y moderna. Con este nuevo proyecto la infraestructura portuaria contará con las condiciones necesarias para que la entrada de la mercancía en tren al recinto portuario pueda realizarse sin condicionantes de longitud y carga.

Hitachi Rail lidera el desarrollo del transporte intermodal de mercancías en España con soluciones tecnológicas avanzadas y una sólida presencia en el territorio. Ha ejecutado proyectos en puertos clave como Sevilla, Huelva, Málaga y Marín, así como en nodos logísticos estratégicos como Júndiz, Mérida y Pancorbo. Actualmente, participa en la Variante Este de Valladolid, donde despliega equipos de señalización y telecomunicaciones a lo largo de 17,5 km, incluyendo túneles y viaductos, para conectar con el nuevo complejo ferroviario.

Acerca de Hitachi Rail

Hitachi Rail se ha comprometido a impulsar la transición hacia una movilidad sostenible y se centra claramente en colaborar con los clientes para replantear la movilidad. Su misión es ayudar a todos los pasajeros, clientes y comunidades a disfrutar de las ventajas de un transporte más conectado, fluido y sostenible.

Con unos ingresos de más de 7.000 millones de euros y 24.000 empleados en más de 50 países, Hitachi Rail es un socio de confianza de las mejores organizaciones de transporte del mundo. El alcance de la empresa es global, pero el negocio es local, con un éxito basado en el desarrollo del talento local y la inversión en las personas y las comunidades.

Sus capacidades y experiencia internacionales abarcan todos los ámbitos de los ecosistemas ferroviarios urbanos, de línea principal y de mercancías, desde la fabricación y el mantenimiento de alta calidad del material rodante hasta la señalización digital segura, las operaciones inteligentes y los sistemas de pago.

Hitachi Rail, famosa por el emblemático tren bala de alta velocidad de Japón, aprovecha la experiencia digital y en IA de las empresas del Grupo Hitachi para acelerar la innovación y desarrollar nuevas tecnologías. El Grupo Hitachi está presente en 140 países con más de 270.000 empleados y unos ingresos globales de 54.550 millones de euros.