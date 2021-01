Por qué se repiten los calendarios y cuáles puedes reutilizar en 2021

Este 2021 tiene el mismo calendario que se tuvo en 1993. Esto acontece porque se señala que no hay un número exacto de años en los que se pueda reutilizar un calendario. Sin embargo, la frecuencia de días sí suele ser la misma: 2.191 cada seis años, 4.018 días cada 11 años, 4.382 cada 12, 10.227 días cada 28 y 14.609 cada 40 años.

El único patrón del calendario es que se repite cada 28 años. Se repite en ese intervalo porque 28 es el mínimo común múltiplo de 4, lo que dura el ciclo de años bisiestos, y 7, los días que tiene la semana. Por ejemplo, si se toma el calendario de 1999 o el de 2010, también se podría utilizar para el año 2021. Y el almanaque de este año también podrá ser usado en 2027, 2038, 2049 y muchos otros años posteriores.

Un año normal se compone de 52 semanas de 7 días, más un día más, 365. Si ese día de más no existiese, los almanaques serían siempre los mismos. Si un año tuviera 364 días, número múltiplo de 7, se repetiría siempre día a día. Empezaría un lunes y terminaría un domingo. Como tiene 365, si un año empieza en lunes, termina en lunes, de forma que el año siguiente comienza en martes.

Años bisiestos

Existen siete posibles calendarios en función del día de la semana en el que empieza el año. Pero hay que tener en cuenta los años bisiestos. Al sumar dos días a 364, se doblan las opciones porque un año bisiesto que empieza en lunes no termina un lunes, finaliza un martes. Por ello hay 14 calendarios posibles. Por otra parte, hay que explicar que el número 28 es el mínimo común múltiplo de 4 (cada cuantos años en el que uno es bisiesto) y 7 son los días que tiene la semana, por lo que el calendario siempre se repetirá en ese intervalo.

En el calendario gregoriano, los años con los que termina un siglo son bisiestos si son divisibles entre 400. En ese caso, 1900 no fue bisiesto, pero 2000 sí. Hay otra posibilidad que es que un año que cierra un siglo no es bisiesto y se produce la excepción a la norma de los 28 años. En la actualidad, el calendario se encuentra en medio de un periodo de años bisiestos cada cuatro años que empezó en 1904 y llegará hasta en 2096. Este hecho acabará en 2100, fin de siglo no divisible entre 400.